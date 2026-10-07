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Sis perdesini aralamak için...
Barış Pehlivan
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Sis perdesini aralamak için...

07.10.2026 04:00
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Tarihimizin en büyük skandallarından biri olan fon krizini haftalardır konuşuyoruz. Soruşturma ilerliyor, gözaltılar birbirini izliyor ama rezaletin siyasi ve bürokratik ayağındaki sessizlik kalesi henüz aşılabilmiş değil. Sis perdesini aralamak ve sürecin peşini bırakmamak adına, muhataplarının yanıtlamaktan kaçındığı 10 kritik soruyu buraya bırakıyorum:

1- Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülüyor. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, bu soruşturmada şüpheli mi? Şüpheliler ise hangi suçlamayla soruşturuluyorlar? Kaya çifti, soruşturmanın bir ayağı olan “suç örgütü” ile ilgili kanun maddelerinden soruşturulacak ve yargılanacak mı?

2- Kaya çiftinin Özata hisselerini aldığı 163 milyon 46 bin TL’yi nasıl kazandığı da soruşturulacak mı? Paranın kaynağı açıklanmaz ise “karapara” kapsamında değerlendirilecek mi?

3- Operasyonlarda, fon yöneticilerinin yanında yüksek kâr yaptığı iddia edilen yatırımcılar da tutuklandı. Başta Fatma Betül Sayan Kaya olmak üzere herhangi eski ve mevcut AKP kurmayı kişinin bırakın tutuklanması, ifadesi alınacak mı? AKP’lilerin hukuki durumunun, tutuklanan yatırımcılardan ne farkı var?

4- Soruşturma kapsamında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığı ve banka hesaplarına konulan kısıtlama tedbirinin, kendisi ifade verip serbest bırakıldıktan hemen sonra jet hızıyla kaldırılmasının hukuki ve somut gerekçesi nedir? Benzer iddialarla soruşturulan diğer şüphelilere uygulanmayan bu imtiyazlı hızlı süreç nasıl açıklanabilir? Devlet içinde birileri temizleme isterken bir başkaları da direnç mi gösteriyor?

5- Sıradan bir küçük yatırımcı gibi “Ben de 455 bin mağdurdan biriyim” diyerek sorumluluktan sıyrılmaya çalışan iktidar partisi kurmayı Nihat Zeybekci, “Devlet kurumlarının ihmali var” eleştirisi karşısında; bu büyük çöküşteki kamusal ihmalin hesabını kimden nasıl soracak?

6- Fon soruşturması kapsamında tutuklanan İskender Balcı’nın kayınpederi Osman Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda finansal piyasalardan sorumlu bakan yardımcısı olarak görevine devam mı edecek?

7- Savcılığın 19 Ağustos tarihli gizli müzekkeresini Pusula Portföy yöneticilerine sızdırarak milyarlık servetin yurtdışına kaçırılmasına zemin hazırlayan kurum içi köstebekler tespit edildi mi? Bu bilgi sızıntısına ilişkin yargı, Emniyet veya SPK bünyesinde başlatılmış adli ve idari bir soruşturma var mı?

8- MASAK’ın son anda müdahale ederek durdurduğu, Hedef Yatırım Bankası üzerinden İsviçre’ye transfer edilmek istenen 2 milyar liralık işlemde, paranın gerçek sahipleri kim?

9- Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından biri yaşanırken SPK, Tera yöneticilerinin lisans iptallerini ve işlem yetkisi kısıtlamalarını neden adli operasyon dalgaları başladıktan sonra gündemine aldı? SPK’nin regülasyon ve gözetim mekanizması neden önden değil, arkadan geldi?

10- Tasfiye edilen fonların ve TMSF’ye devredilen şirketlerin süreçlerini yürütmekle görevlendirilen kurumlar, spekülatörlerin yarattığı tahribatı kapatmak için kamu kaynağını kullanacak mı? Borsa manipülatörlerinin yarattığı faturanın kamuya yüklenmeyeceğinin garantisi var mı?

İlgili Konular: #TMSF #SPK #MASAK #Fatma Betül Sayan Kaya #fon soruşturması

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