Telefondaki örgüt lideri

03 Şubat 2022 Perşembe

Sahnede mutluluktan uçuyor gibiydi. Yüzünde güller açıyordu. “Diplomatik temsilcilerimizin olmadığı yerlerde bayrağımızı dalgalandırıyorlar” dedi. Şükranlarını sundu ve devam etti: “Hocaefendi’nin deryasından çok sevdiğim küçük bir damla söylemek istiyorum. Aklımda tutamadım, heyecandan… O yüzden telefondan okuyacağım:

‘Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun / İnançla geril, insana sevgi duy / Kalmasın el açmadığın bir mahzun gönül.’”

Fethullah Gülen’in şiirini okuyan o kişi, AKP Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’ndan başkası değildi. 2013’te, FETÖ’nün Niğde’deki Türkçe Olimpiyatları organizasyonunda yaşandı bu. Diyeceksiniz ki ya sonra? Sonra, aynı isim iki dönem daha AKP’den milletvekili yapıldı.

Acı olan şu ki…

Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı olunca, hemen yardımcılığına Alpaslan Kavaklıoğlu atandı. Ve 2018’den beri de bakanlıktaki beş ayrı birimden sorumlu olarak görev yapıyor.

Yani…

Önceki Arka Bahçe’yi okuyanlar bilir: Bir FETÖ sanığının itiraflarında Hulusi Akar’ın bakan yardımcılarından Şuay Alpay’ın örgüt sohbetlerine katıldığına dair suçlama vardı.

Şimdi de yine aynı bakanın bir başka yardımcısının, Alpaslan Kavaklıoğlu’nun FETÖ organizasyonlarına katıldığını, örgüte ve liderine övgüler dizdiğini yazıyorum.

Evet, Türkiye’nin en kritik kurumlarından Milli Savunma Bakanlığı’ndaki iki bakan yardımcısı da FETÖ ile bağı olmakla suçlanıyordu.

Artık belli ki bu hata değil, tercih oluyor.

Acaba, diyorum…

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, kaydettiği Fethullah Gülen şiirini telefonundan silmiş midir? Şüpheliyim… Öyle ya, Twitter hesabında halen “Hocaefendi” diye yazan mesajlarını tutuyor.

FOTOĞRAFTAKİ TERÖR SANIĞI

Sahi, kimler kimlerle beraber?

Ocak ayının son günüydü…

Manisa Valiliği’nin sosyal medya hesabından şu mesajla bir fotoğraf paylaşıldı:

“Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği Başkanı Abdurrahim Arslan, Başkan Yardımcısı İlker Bilgin, Genel Sekreter Kemal Denizaslanı ve Esnaf Halil Pekcan’dan oluşan heyet Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu.”

Bakınız…

O fotoğrafta “dernek başkanı” diye tanıtılan Abdurrahim Arslan, bir zamanlar AKP’nin Manisa İl Başkanıydı.

Hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma vardı. Keza kendisi de “Geçmişte FETÖ’nün içinde bulundum, bunu saklamıyorum” diye itirafta bulunan biriydi.

Gelin görün ki...

İki AKP milletvekilinin soruşturmayı yürüten savcı Kazım Özsoy’dan talepleri vardı. Savcının FETÖ şüphelisi Abdurrahim Arslan hakkında takipsizlik vermesini istiyorlardı.

Hatta iddia o ki Arslan’ın başında bulunduğu dernek, ciddi miktarda bir AB fonuna talipti. Hakkındaki soruşturma ise bu paranın teminine engel oluyordu.

Bir değil, iki değil… AKP milletvekilleri FETÖ şüphelisini kurtarmak için cumhuriyet savcısıyla üç kez görüştü. Baktılar ki savcı isteklerini yerine getirmiyor, “Seni süreriz” tehdidinde bulundular.

Keza, dediklerini yaptılar; Manisa Savcısı Kazım Özsoy şehirden ve tabii ki soruşturmalarından uzaklaştırıldı.

Sonra…

FETÖ şüphelisi Abdurrahim Arslan’ın yargılanması aylar içinde bitti. Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Şimdi…

Sormasam olmaz:

AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un, terör örgütü üyeliğinden soruşturma geçirmiş ve yargılanıp denetimli serbestlik almış Abdurrahim Arslan’la ne gibi ilişkisi var da birlikte ziyaretlere gidebiliyor?

Acaba zamanında Arslan’ı kurtarmak için savcıya baskı yapan milletvekilleri içinde Baybatur da var mıydı?

Ve tabii Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e de sormalı:

Abdurrahim Arslan’ı niye makamında kabul ediyor? Neden çektirdiği fotoğrafı valiliğin resmi hesabında yayımlıyor? Acaba Vali diğer terör örgütlerinin mensuplarına da aynı şekilde davranıyor mu, yoksa bu ilgi sadece FETÖ’ye mi özel?