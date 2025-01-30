Adalet için izin

30 Ocak 2025 Perşembe

Adalet bir yağmur gibi başımıza yağmıyor. Dava dava, mahkeme mahkeme, savunma savunma mücadeleyle kazanılıyor.

İki gündür, beş gazeteci arkadaşımıza yapılan zorbalık nedeniyle adliyedeyiz. Barış Pehlivan’ı, Seda Selek’i, Serhan Asker’i, Suat Toktaş’ı, Kürşad Oğuz’u; ahtapotun kollarından almaya çalıştık.

Haliyle bugün adaleti yazmanın değil onun için mücadele etmenin zamanı. Bir yazı izin istiyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere.