Hadi şimdi sıra sizde!

29 Ağustos 2022 Pazartesi

Dosyanın ardından gidiyoruz. Yolsuzluğun peşinden koşuyoruz. Hemen aynı tepkiyle karşılanıyoruz. “Yok öyle bir şey” diyerek konu kapatılıyor.

Dün, gazetemizde okudunuz. TCDD’nin Yüksek Hızlı Tren ihalesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını belgeleriyle gündeme getirdik.

Siemens, yaklaşık 60 milyon Avroluk ihalede, muhalefetin “beşli çete” dediği Kolin ile ortaklık kurmuştu. Gelgelelim, bu sırada bir ihbar alınmıştı. İhbar, “Siemens Türkiye’nin, alt tedarikçi Kolin’e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı...” şeklinde açık bir ithamda bulunuyordu. Bu kadarla da kalmıyor, ayrıntı da veriyordu: “Siemens Türkiye’nin verdiği 10 milyon Avro’nun şu şekilde dağıtıldığını iddia etti: Yüzde 30 Türk devlet görevlilerine, yüzde 20 Kolin’e, yüzde 20 TCDD yetkililerine, yüzde 20 ise Siemens ile Kolin’i buluşturan aracılara, yüzde 10 ise Siemens Türkiye’nin yöneticilerine.”

Siemens’in Almanya’daki hukuk birimi, Siemens Türkiye’deki ihaleyi konu alan soruşturma başlattı. Sonuçta, rüşvet iddiası belgelenemedi. Ancak Siemens, Kolin ile yaptığı sözleşmede Kolin’e gereksiz bir şekilde ödeme yaptığı sonucuna vardı. Hem sözleşmeyi feshetti hem de ödediği parayı tahkim ile geri istedi. Bu sırada sözleşmeyi imzalayan çalışanlarını da işten çıkardı.

Belli ki o çalışanlar, sürecin günah keçisi ilan edildiklerini düşünerek Siemens’e iş davası açtı. Üstelik davadan hem TCDD’nin hem de Siemens’in ihaledeki rakibi Alstom’un haberdar edilmesini istediler ancak kabul edilmedi. Yetmezmiş gibi davada, Siemens’in talebiyle gizlilik kararı alındı. Daha önce rüşvet nedeniyle aldığı cezalarla hatırladığımız Siemens, yeni bir tehlikeyi böylece bertaraf etmiş oldu.

TCDD de yazdıklarımdan sonra bir açıklama yayımladı. TCDD’ye sorarsanız rüşvet de Kolin de işin hiçbir yerinde yoktu.

İşte dün, gazetemizde her şeyin belgesini yayımladık.

Şimdi hem ekleyeceklerim hem de TCDD’ye önerim var...

İŞ YAPMADAN 10 MİLYON AVRO

Siemens’in soruşturma raporunu açıyorum. İhaleler hakkında bilgiler ediniyorum. Bazılarında yerel ortak şartı olduğu halde YHT ihalesinde böyle bir şart yok. Yani Siemens tek başına yapabilir. Buna rağmen nedense Kolin’i ortak seçmiş. Nitekim Siemens soruşturmacıları da özetle “Kolin’e ne gerek vardı” sonucuna varmış.

Dahası, sözleşmeye göre bütün trenleri, donanımıyla Siemens getiriyor. Kolin, sadece servis gibi hizmetlerde destek sağlıyor. Hadi gerçekten, her şeyi dört dörtlük yaptı diyelim. Siemens soruşturmacıları, işçi ücretlerinin bile fazla yazıldığını anlatıyor: “Kolin, işçi maliyetlerinde indirim yaptıktan sonra bile, verdiği rakam, tahmin edilenden bir buçuk milyon Avro fazla.”

Siemens’in, iş karşılığı Kolin’e vereceği para, 9 milyon 600 bin Avro’yu buluyor. Trenler geldikçe bu rakam parça parça verilmiş. Soruşturma raporu diyor ki Siemens bu paraları ödedi ama karşılığında bir iş yapıldığını göremedi: “Sözleşmenin yüzde 86’sı olan beş ödemeden sonra bile, Kolin’den alınan hizmete ilişkin bir proje planı yoktu. Hatta Aralık 2019’da başlayıp Mart 2021’de bitecek inşaat sahasında hiçbir Kolin çalışanı yoktu.”

HER ŞEY İTİRAF GİBİ

Siemens, hakkındaki altı ayrı yolsuzluk iddiası nedeniyle Kolin’i, “yüksek riskli şirket” olarak tanımlıyormuş. Buna rağmen birlikte ortaklık kurmuş. Soruşturma raporu her şeyi özetleyen şu ifadeleri kullanıyor: “Kolin’e hiçbir iş yapmadan milyonlarca Avro ödendi. (…) Bu yaşananlar, Türkiye’de birçok yolsuzluk soruşturmasıyla açıkça bağlantılıydı.”

Siemens’in Kolin ile sözleşmesini feshedip ödediklerini geri istemesi de soruşturma raporu tavsiyesi: “Siemens Türkiye hukuk birimiyle, Kolin’den ödenen paranın tahsilatı için işbirliği önerilmektedir.”

Özetle...

Siemens’in kendisi diyor ki: Rüşvetle ilgili bir belge bulamadık. Ama hiç gerek yokken TCDD ihalesinde Kolin’le ortak olmuşuz. İş yapmadığı halde milyonlarca Avro ödemişiz. Bunun Kolin hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla bir ilgisi var.

Peki TCDD ne diyor: Bizimle ilgisi yok.

Haliyle ben de “Emin misiniz” diyorum!

Peki ne öneriyorum?

TCDD bir kamu şirketi. Hepimizin parasını harcıyor. Meseleyi bilmiyorsa dahi öğreneceği bir yer var. Siemens ile söz-

leşme imzalayan çalışanları arasındaki mahkeme. Zaten eski çalışanlar, “TCDD bunları öğrensin” diye talep ediyor. Öyleyse TCDD, hemen gidip mahkemeye başvurmalı, kamu adına hukuki sürece dahil olmalı. Eğer bulamazlarsa adres de vereyim: Biri İstanbul Anadolu 23. İş Mahkemesi’nde 2021/638 esas sayılı, öbürü İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesi’nde 2021/677 esas sayılı dosya.

Tren oradaysa belgeler, bilgiler çırılçıplak burada. Şimdi sıra sizde...