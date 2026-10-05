Hep aynı çukura düşüyorsan belki de sen o çukurda yaşamak istiyorsun.

Cumhurbaşkanının onlarca danışmanı var. Gelgelelim herhalde fon işlerinden kafalarını kaldıramadıkları için dünyada olup biten konusunda bilgi vermiyorlar. Yoksa cumhurbaşkanı “Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz” derken durmadan ısırılır mıydı?

Hayır, FETÖ meselesinden, Obama’dan, çözüm sürecinden ya da AB anlaşmalarından bahsetmiyorum. O kandırmalar başka bu kandırmalar başka.

Geçen hafta devlette konuştuğum kaynaklar fon krizini çözecek ismin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olduğunu söylüyordu. Yılmaz’a tam yetki verilmişti. Dün bu yazıyı yazarken “Yılmaz acaba ne yapıyor” diye baktım. Atatürk’ün adını taşıyan AKM’de “Uluslararası Bediuzzaman Sempozyumu”nun açılış konuşmasını yapıyordu. İşte dedim, sorun tam da bu!

ERDOĞAN’A MEKTUPLA AÇTIRILAN DERNEK

Malum, son fon soygununun döndüğü şirketlerin önde gelenleri arasında Pusula Holding ve Katılımevim de var. Her ikisi de Nurcu sermayesiyle kuruldu. Hem Serdar Turhan hem Uğur Akkafa, Nurcu. Üstelik bu köşeyi okuyanlar onları belki de hatırlıyor.

Şöyle anlatayım...

FETÖ’nün 15 Temmuz darbesinin ardından örgütle bağlantılı pek çok teşkilata son verildi. Sadece 667 sayılı KHK ile 550 dernek ve vakıf kapatıldı. Bunların arasında yedi vakıf ve iki dernek sözüm ona “Nurcuyuz, Bediuzzaman talebesiyiz ama Fethullahçı değiliz” diyenlere aitti. Bunlar, “Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği” hariç, yeniden açıldı. Herkes “Nasıl açıldı” diye sorarken ortaya çıktı ki Nurculuğun o dönem yaşayan liderlerinden Hüsnü Bayramoğlu Erdoğan’dan randevu istemiş, ziyaret etmiş, dernekleri açtırmıştı. Ancak Nurculara belli ki bu yetmedi. Bayramoğlu, Erdoğan’a bir mektup yazdı.

22 Kasım 2016 tarihli mektup, “Sayın cumhurbaşkanım” diye başlıyor. Altında ise “Hüsnü Bayramoğlu: Bediuzzaman Said Nursi Hazretlerinin Talebesi ve Hizmetkârı” şeklinde imza var: “Sizleri ziyaretimizde özellikle Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği’nin de ismini vermiş, bu derneğimizin gençlerinden 15 Temmuz şehit ve gazilerinin de olduğunu ifade etmiş ve en evvel açılmayı hak ettiklerini konuşmuştuk. Zatıaliniz de hemen açılması yönünde bir talimat vermişti. (...) Nurettin Canikli Beyefendi’nin ‘Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği’ni açılacak dernekler listesine aldık’ demesine rağmen maalesef bugün yayımlanan KHK’de bu derneğimizin ismi bulunmamaktadır. (...) Bu muvacehede Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği ile alakalı da emr-i âlilerinizin yine sehven gözden kaçmış olabileceğini bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim.”

Mektuptan sonra ne mi oldu? 7 Ocak 2017 tarihli KHK ile Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği açıldı.

VURGUNCULAR NURCU ÇIKTI

Bu köşeyi okuyanlar hatırlayacaktır. Aslında hiçbir dini eğitimi olmayan, Said Nursi’nin şoförü olduğu ve onunla anıları var olduğu için adeta kutsanan bir isimdi. Yıllarca Fethullah Gülen’e sahip çıkan, Hizmet Vakfı başta olmak üzere onu Nurcu teşkilatlanmanın içine sokan, kamuoyu önünde savunan Bayramoğlu, Gülen-Erdoğan kavgası sonrasında bir anda “Nurcuyum ama Fethullahçı değilimcilik”in ekmeğini yedi. Cenazesi adeta devlet töreniyle kalktı. Yağmur yağdığında şemsiyesini içişleri bakanı tuttu. Genelkurmay başkanı onunla Ayasofya’da poz verdi. Said Nursi ile ilgili uydurma bir kehanet ile herkesi kandırdıkları için Ayasofya açılırken Erdoğan onu arayıp müjdeyi verdi. İşte o Hüsnü Bayramoğlu’nun bir dediği iki ettirilmiyordu.

Gelelim açılan derneğe...

Ricayla tekrar açılan Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği’nin başını kim çekiyordu dersiniz? Evet, doğru tahmin ettiniz, fon vurgunundan tutuklanan Uğur Akkafa. Nurcuların yaşayan liderinin “bizdendir” ricasıyla açılan derneği ve kurtulan lideri önce Milli Eğitim okullarına girdi. Çocuklara “örnek” diye sohbetleri izletildi. Öyle ki bir gün Hüsnü Bayramoğlu ile canlı yayındayken Erdoğan’ın telefonla bağlandığı bir şov bile yaptılar. Sonra vatandaştan Katılımevim’le topladığı “Müslüman parası”yla fon vurgunu yapmasına müsaade edildi. Şimdi Pusula Holding sahibi Nurcu Serdar Turhan ile birlikte hapiste. Yarın bir başka Nurcu mektup ricasıyla çıkar mı, bilmem!

ŞİMDİ NURCULARLA FOTOĞRAF SIRASI MI

Elbette Said Nursi fon işlerinden de darbe işlerinden de anlamazdı. Ama öğrencileri? Ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yerinde olsam, Nurcuların başı çektiği vurgun nedeniyle ülke ekonomisinin dibe vurduğu günlerde, cumhurbaşkanı çözüm işinin başına onu oturtmuşken “Müslüman aynı delikten bir kez ısırıldı, iki kez ısırıldı, üçüncüyü ısırtmam” der katılmazdım. Yok Fırıncı Mehmet’in Derneği çağırmış, yok başındaki Said Yüce eski AKP vekiliymiş ne fark eder. Millet vurgundan hesap sorulmasını bekliyor. Birlikte fotoğraf vermenizi değil.

Kendi yolumuzu kendimiz çizdiğimiz gün çukurlar bizden uzak olacak.