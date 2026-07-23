Hayatın gerçeklerini gözümüzün önüne getiren onun çelişkileridir.

Dün haberlerde son dakika geçiyordu: “Ahbap soruşturmasında yeni dalga! 5 ünlü isim ifade verecek.” Listede gazetecilerden şarkıcıya kamuoyunun tanıdığı isimler vardı. Kararı yorumlayanlara göre, çağrılan isimlere Ahbap’ın deprem döneminde yaptığı yardım organizasyonlarına destek verip vermedikleri sorulacaktı. Devletin Ahbap’a verdiği ödülleri ya da birlikte yaptığı organizasyonları kimsenin sormayacağını söylememe herhalde gerek yok.

İşte ben bu haber konuşulurken bir dosyayı okuyordum: Rönesans Rezidans dosyasını.

Hatırlayın, 6 Şubat depreminin en acı sonuçlarından biri oradaydı. Hatay/Antakya’da bulunan yapı, depremin ilk saniyelerinde yıkılmış, 270 insanımız hayatını kaybetmişti. 56 kişi ise hâlâ kayıp olarak aranıyordu. Ölümlerden sorumlu olduğu düşünülen 8 kişi hakkında iddianame düzenlendi. “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla yapılan yargılama, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Gelelim kritik meseleye...

EVDE SIKILIYORUM DİYE...

Rönesans Rezidans’ın müteahhidi olan firmanın adı: Antis Yapı. Şirketin ticari sicil kaydı incelendiğinde, Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun ile birlikte Dudu Berlin Coşkun’un da imza ve onay yetkisi taşıdığı, şirket ortağı ve yöneticisi olduğu görülüyor.

Dahası...

Sanıklardan İbrahim Dahiroğlu ve Bayram Mansuroğlu’nu, inşaatın “sorumlu proje müdürü” olarak atayan, onlara bu yetkiyi veren imzayı atanlar arasında Dudu Berlin Coşkun da var. Rezidansta yaşamını yitirenlerin yakınları davada bir süredir sorgulama yapıyor. Zira aynı yetkiye sahip, aynı kararlarda imzası bulunan Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun, halihazırda yargılanırken Dudu Berlin Coşkun sanık değil.

İşin ilginci...

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Dudu Berlin Coşkun’u ifadeye çağırmış. 20 Kasım 2023’te ifadesini almış. Yorumsuz aktarayım: “Ben eşimin sahibi olduğu Antis Yapı’nın kâr payı ortağı olarak gözüküyorum. Fakat benim şirketin mimari veya inşaat projeleriyle uzaktan yakından bir alakam yoktur. O dönemlerde evde sıkılıyorum diye eşimin yapmış olduğu bir jestten kaynaklı şirkette tarafıma hisse verilmiştir.”

Evet, şirket ortağı ve yetkilisi olan Dudu Berlin Coşkun, “Evde sıkılıyorum diye kocam jest yaptı” demiş.

SAVCILIK SANIK YAPMADI

Savcılığın bu ifadeden sonra aldığı karar 25 sayfa. 20 sayfası ölen mağdurların isim listesinden oluşuyor!

22 Ocak 2024 tarihli kararda şu yazıyor: “İfadelerden de anlaşılacağı üzere, kâr payı ortaklığı olarak ve eşinin şirketi olduğundan mütevellit, sadece hukuki hak ve alacaklar açısından sorumlu tutulabileceği anlaşıldığından, şüpheli Dudu Berlin Coşkun’un üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davasını açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturabilecek delilin elde edilemediği...”

Sonuçta, şirket ortağı ve yetkilisi Dudu Berlin Coşkun hakkında savcılık kovuşturmaya yer yok kararı vermiş.

Daha da ilginci...

Binayı denetleyen Yetkin Yapı Denetim Şirketi’nin ortağı ve yetkilisi olan Ayhan Karan, makine mühendisi olduğu ve idari işlerden sorumlu müdür olarak görev yaptığı, binanın inşaat ve statiği konusunda görevi olmadığı halde, sadece denetçi şirketin ortak ve yetkili olduğu gerekçesiyle sanık yapılmış. Gelgelelim, Rönesans Rezidans’ı bizzat inşa eden şirketin ortağı olan eşe nedense aynı tarife uygulanmamış.

İMZA ATAN DIŞARIDA

Mağdur yakınları ve avukatları elbette bu karara itiraz etti.

Son duruşmadan aktarayım...

Avukat Cansu Albayrak: “Ticaret Sicil Gazetesi’ne yayınlanan ilanda Dudu Berlin Coşkun’un İbrahim Dahiroğlu ve Bayram Mansuroğlu’nun atanmasında imzası olduğuna dair bir belgemiz var bizim. Burada yine altıncı maddede şunu söylüyor: Bu atama kararının, tasarımdan gelen projeler incelenerek inşaata hız ve maliyet bakımlarını etkileyecek konularda öneriler geliştirilmesi, yapılacak ana iş kalemlerinin iş metot tariflerinin yapılması ve onaylatılması, mesela maliyet birimlerinin verilerinin belirlenen formlarda tam olarak tutulması ve mühendislik birimine iletilmesi gibi ya da işte etütlerin yapılması ve proje müdürüne bildirilmesi gibi... Birçok sorumluluğu kendisi bilerek imzalıyor. Yani bu kişilerin atanmasına vesile olanlardan bir tanesi Dudu Berlin Coşkun.”

Avukat Seher Eriş Turgut:“Huzurda bulunan sanıklardan ikisinin şirkette, Rönesans’ta iş yapması için atamasını yapan Dudu Berlin Coşkun’dur. Dolayısıyla imza yetkisi var, Rönesans’ın işleyişine müdahale yetkisi de var. O halde bu dosyanın sanıkları arasında yer alması gerekir, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için, demin anlattı, sanık anlattı, ‘İşçi ölmüş, inşaat devam etsin diye bizi atadılar’ dedi. Kim atadı? Dudu Berlin Coşkun atadı. Demek ki bu şirketteki iç işleyişte bir sözü ve bir yetkisi olan bir kişi.”

ÇİFTE STANDART YARGISI

Uzatmayayım...

Bir yanda deprem sırasında devletin birlikte çalıştığı, ödül verdiği Haluk Levent’e güvenip borç verdiği için tutuklanan Ece Güner. Deprem sırasında yardım toplayan Ahbap’ın adını andı mı anmadı mı diye sorgulanan gazeteciler, şarkıcılar. Öte yanda depremde 326 canın kaybından sorumlu olan binayı yapan şirketin ortağı ve imza yetkilisi olan, sorumluları atayan imzayı atan, “Evde sıkılmayayım diye kocam jest yaptı” diyerek yargılanmaktan kurtulan Dudu Berlin Coşkun. Ortada bir çifte standart olduğunu söylememe bile gerek yok!

Yaşamın çelişkilerini görenler ondan ders çıkarmasını da bilirler.