Yargı sadece gözaltı, tutuklama yapmıyor. Yargı artık tarihi de yazıyor.

Geçen hafta 15 Temmuz’un 10. yıldönümüydü. Resmi törenlerin dışında da konu siyasetin merkezindeydi. “Herkes özgürce fikrini söyledi” demek isterdim. Ama yok... Yargımız sağ olsun! Yine sopasıyla ortaya çıktı. Neyin ne kadar söylenebileceği çizgisini çekti.

Bahsettiğim Nasuh Mahruki’nin tutuklanması. “15 Temmuz önceden fark edilmiş...” diye başlıyordu. Darbe girişiminin önlenebilir olduğu halde önlenmediğini iddia ediyordu. Çıkardığı siyasi sonuçlar vardı.

Güney Afrika’dan kendi ayağıyla geldi. “Adli kontrol yetersiz kalır” denerek tutuklandı. Savcılıkta ve mahkemede konuşulanlara bakıyorum. Mahruki ve avukatları düşüncelerini anlatmış. Ama yargı, “Yok öyle değil” diyerek tutuklamış. Tutuklama gerekçesi de ilginç: Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik. Bu suçun işlenmesi için gerek şart olduğundan; tutanakta, 571 bin takipçili 76 bin 300 kez görüntülenen paylaşımın “infial yarattığı” ve “açık ve yakın tehlike oluşturduğu” yazılmış. Ne tehlikesi inanın ben de bilmiyorum...

BAĞIRA BAĞIRA GELDİ

Karardan sonra düşündüm. Sahi 15 Temmuz önceden öngörülemez miydi? O yana çevirdim bu yandan baktım. Her seferinde cevabım “Evet öngörülebilirdi” oldu. Hatta dahası, darbenin bağıra bağıra geldiğini söyleyebilirim.

Anlatayım...

15 Temmuz’dan iki yıl önce... Kumpas davalarının birer birer çökmesiyle yurtsever askerler cezaevinden çıktı. O görüntüyü unutmuyorum. 4 Temmuz 2014’te hapisten çıkan deniz subayı Bülent Akbaş, uzatılan mikrofona şöyle söyledi: “Devletin içindeki paralel yapı üç sene içinde tarihin görmüş olduğu en büyük darbeyi yapacak güce geldi.”

Falcılık değil. Öngörü. Zira FETÖ; kumpasları orduyu ele geçirmek için kurmuş, orduyu ise darbeyi yapmak için ele geçirmişti. Ateşin içinden çıkan Akbaş, bunu çok rahat söyleyebiliyordu.

Dahası...

O askerler TSK’ye dönüş davaları açtı. Darbeye 6 ay kala 30 asker Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden (AYİM) dönüş kararı aldı. Ne oldu hatırlıyor musunuz? Genelkurmay karara itiraz etti. Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilen görüşte FETÖ kumpasına arka çıkılarak askerlerin TSK’den atılması savunuldu. Sahi sizce FETÖ düşmanı o askerlerin darbeye altı ay kala karargâha dönmeleri neden istenmemişti?

Darbeye sayılı günler kala...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarında Genelkurmay’a yazılar yazıyor, bilgi istiyor ancak hiçbirine cevap alamıyordu. 78 yazıya tam 5 ay boyunca dalga geçer gibi hiçbir cevap verilmemişti. İstanbul ve Ankara savcılıkları için de farklı değildi. Bu rahatsızlık o günlerde bizzat savcılıklar tarafından açıkça kamuoyuyla paylaşıldı, haber oldu. İzmir Cumhuriyet Savcılığı gelmekte olanı görüp operasyon düğmesine basınca, darbeciler erkenden harekete geçti. Darbe sonrasında cevap verilmeyen yazılar karargâhın kilitli kasasından çıktı.

DARBE ÖNCEDEN TUTANAKLARA GİRDİ

Sembolik bir tane olay daha var...

Darbeden 11 gün önce, 4 Temmuz 2016 günü Fethullahçı hâkim İlhan Karagöz, çalışma günü olmamasına rağmen adliyeye gelip duruşmayı açtı. Gülen’i mahkeme kararıyla “mehdi” ilan edip şu ifadeleri resmi kayıtlara geçirdi: “Türkiye Cumhuriyet Genelkurmay Başkanlığı yetkililerin bu suç duyurumuz doğrultusunda derhal olaya el koyarak ismi geçen herkesi derhal gözaltına alması ve sonra da yapılması gerekenlerin sırayla yapılması...”. “Darbe mi geliyor” demek yerine ne yaptık derseniz Karagöz’ü akıl hastanesine kapattık!

Peki akıllılar?

Darbe girişiminden günler önce savcı Serdar Coşkun tarafından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede şu yazıyordu: “TSK içindeki bu yapılanmaya güvenerek kimi örgüt mensupları iç savaş ve askeri darbeden söz etmektedir.” Coşkun FETÖ kontrolüne geçen Genelkurmay’ı da açıkça eleştirmişti: “Somut delil olmaması, Balyoz, Ergenekon gibi davalarla TSK’nin yıprandığı, bir de FETÖ unsurlarına yönelik yapılacak çalışmanın TSK’yi huzursuz edeceği, motivasyonu düşüreceği ileri sürülerek FETÖ’nün askeri yapılanmasının araştırılması önlenmektedir.”

ÇOK ALAMETİ VARDI

Hadi darbeden önce gelen ihbarları unutalım. Bizzat MİT’e gelip “darbe olacak” diyen askeri görmemiş gibi yapalım. Ergenekon ve Balyoz’da yargılanan askerlerin yazdıkları kitaplarda, yaptıkları açıklamalarda üstüne basa basa “darbe geliyor” diye uyarmalarına kulaklarımızı kapatalım. Ya da Rusya’dan kalkıp gelen Dugin’in verdiği darbe istihbaratını görmezden gelelim.

Ergenekon kumpasından hapis yatan Hasan Atilla Uğur ile 15 Temmuz günü öğlen saatlerinde Yeni Şafak gazetesi için röportaj yapan yayın yönetmeni Hüseyin Likoğlu o akşam yaşadıklarını köşesinde şöyle anlattı: “Akşam saatlerinde semada savaş uçaklarını görür görmez ilk tepkim, ‘Fethullah’ın ...leri darbe yapıyor’ oldu. Böylesine bir refleks vermeme neden olan şey neydi? Şüphesiz birkaç saat önce sohbet ettiğim Hasan Atilla Uğur’un söyledikleri etkili oldu.” Uğur, Likoğlu’na şunları söylemişti: “Bunlar patronları ABD’nin emri ile her an bir darbe ve işgal girişiminde bulunabilirler.”

AKAR’A SORULACAK SORU

Listeyi uzatabilirim...

Fethullah Gülen darbeye 5 ay kala “Cennet kılıçların gölgeleri altındadır” dediği sohbette neyi kastediyordu sanıyorsunuz? 12 Eylül öncesinde yazdığı “Kışlada uykudan uyananlar silkinip kendine gelmektedir” satırları 15 Temmuz darbesinden 4 ay önce Zaman’da neden yeniden basıldı sizce? Darbeye sayılı günler kala Zaman’da yayımlanan Erdoğan yönetimini “ipe dizeceklerini” söyleyen yazıyı ya da Osman Özsoy’un “Profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım, bu süreçte daha çok katkım olurdu” ifadelerini unuttunuz mu? Washington’daki “derin kalemler”in paylaştığı darbe geliyor senaryolarını hafızanızdan sildiniz mi? Sahi 30 yıl önce Gülen’in “Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gidin” dediği, “zamanı gelecek” diye kalkışma gününü işaret ettiği konuşmanın sonucunun 15 Temmuz olduğunu görmüyor musunuz?

Nasuh Mahruki tutuklanmamış olsaydı size bugün cumhurbaşkanının geçen hafta 15 Temmuz’da yaptığı konuşmanın şifrelerini anlatacaktım. Gelgelelim olmadı...

Kuşkusuz ömrünü FETÖ’ye karşı geçiren insanlar çok. Ancak 17-25 Aralık’tan sonra resmen açık bir savaşa dönen kavga 15 Temmuz’a kadar 2 buçuk yıl sürdü. Bu süreçte kelle koltukta mücadele eden birbirinden farklı görüşte askerler, polisler, savcılar, bürokratlar oldu. (10 yıl sonra nedense onların birçoğunun da tasfiye edildiğini görüyorum.) Kimi ise bu iki buçuk yıl boyunca gelen darbeyi izledi. Bağıra bağıra görünen alametlere kafasını çevirdi. Olursa ne ala olmazsa da pekâlâ, dedi. Sonunda dönüp Hulusi Akar’a “Hakkında MİT raporu olan darbeci generaller nasıl terfi etti” diye sormak yerine Nasuh Mahruki’ye “Ne bu şimdi” diye soruyor, tutukluyoruz. Silivri’de tek yatağın paylaşıldığı kalabalık koğuşa atıp intikam alıyoruz.

Görüşlerine katılalım ya da katılmayalım. Bu aşamada bir önemi yok. 27 yıl önce 17 Ağustos depremi olduğunda anında enkaza koşup canları kurtarması sayesinde tanıdığımız Nasuh Mahruki’ye bu ülkenin bir borcu var. 15 Temmuz’u kasaptaki ete soğan doğramadan bekleyenlere ise sorulacak bir hesabı!

Tarih kendi hükmünü verdiğinde mahkeme kararları önemsiz bir ayrıntı olarak kalacak.