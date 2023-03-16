Ne deprem ne sel, felaket sizsiniz!

16 Mart 2023 Perşembe

Ne yer sarsıntısı ne su akması. Doğa bize bir mesaj veriyor: Artık fay hatlarının üstüne bina yapma, su yollarını ihmal etme! Bunu anlamayan yozlaşmış yöneticileri artık başında tutma, diyor.

Öyle ya seçim dönemindeyiz. Ortalık “aday adayları” ile doldu. Geçmiş skandalların mimarları, kendilerine yer arıyor. Zira siyaset, ülkeyi kurtarma değil, kirlerden arınma yeri.

Size bir hikâye anlatayım...

Gazeteleri açıyorum. Haber mi reklam mı veriliyor: “İş insanı Doğan Çelik, AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili aday adaylığını açıkladı.”

Uzun uzun fotoğrafına bakıyorum. “Nereden tanıyorum?” diyorum.

Karşıma “kendini eski hâkim yeni istihbaratçı olarak tanıtan”, bu şekilde dolandırıcılık yapan, “modern Sülün Osman” olarak anılan Doğan Çelik haberleri çıkıyor.

Onunla ilgili soruşturmanın detaylarını, DW’de Alican Uludağ gündeme getirmişti. Belinde silahıyla kendisini MİT mensubu olarak tanıtan Çelik, MİT’in takibine takılmıştı. Ankara Emniyeti’nin peşine düştüğü Çelik, FETÖ şüphelilerinin dosyasını, adliyedeki ilişkileriyle çözüyordu.

2020 yılının ağustos ayında, bir gün, İzmir Adliyesi’nde, bir savcının odasından çıkarken gözaltına alındı. Aracında arama yapan polisler, Çelik’in aracında yapılan aramada Çelik adına düzenlenmiş sahte hâkim-savcı tanıtma kartı, çeşitli dava dosyaları, çek-senetler, tepe lambası ve telsiz buldu.

Alışmış kudurmuştan beterdir ya...

Kelepçelenerek arabaya bindirilen Doğan Çelik, polislere sahte kimlikleri tutanağa geçirmeme karşılığında rüşvet teklif etti. Polisler şikâyetçi olunca, suçları daha da kabardı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği, Çelik’i “rüşvet vermek”, “resmi belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık” suçlamalarıyla 8 Ağustos 2020’de tutukladı. Hakkında Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ADINI DA DEĞİŞTİRMİŞ

Şikâyetçilerden biri Oktay Ercan isimli iş insanıydı. Çelik’in kendisini Yargıda Birlik Platformu Yöneticisi eski hâkim olarak tanıtarak kendisinden para aldığını söylüyordu.

Çelik ise başka anlattı. Anlattığına göre, “FETÖ mağduru”ydu. Buradaki detayı da Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberinden öğrendik. Doğan Çelik, 2008 yılında silahla tehdit ve rüşvete zorlama suçlarından yakalanmış, 6 ay tutuklu kalmış, sonuçta 6 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası almıştı. İşin ilginci, gerçek adı Doğan Çelik değildi. Şükrettin Çelik’ti. Çelik, ifadesinin devamında şunu söylemiş: “Yargıda Birlik kurulunca tanıdıklarım vasıtasıyla ana sponsorları oldum.” Çelik gerçekten de parayla oynuyordu. MASAK raporuna göre, hesabında 10 yılda 110 milyon TL’lik para hareketi vardı. FETÖ sebebiyle kayyum atanan Güllüoğlu Baklava’nın 13 mağazasının sahibi olmuştu.

İfadesinde, Putin’in kayınpederinin yakın arkadaşı olduğunu bile anlattı.

Derken ilginç bir şey oldu...

Sanki bir el devreye girdi. Soruşturma savcısı tatildeyken, Doğan Çelik’in tutukluluğunun 11. gününde, avukatı yarım sayfalık tahliye dilekçesi verdi. Sulh ceza hâkimi Eren Şen, Çelik’i jet hızıyla tahliye etti.

Hakim Şen’in adı da tartışmalıydı. Askeri yargı kökenli Şen de FETÖ şüphelisiydi.

AA AKLADI AKP’DE ÇIKTI

Çelik, kendisi hakkında, geçmişini unutturacak çeşitli haberler yaptırmış. Hakkında “hayırsever işadamı” yazdırmış. Devletin Anadolu Ajansı (AA) bile, 31 Mart 2021’de Kenan Evren’in Marmaris’teki Beyazev’ini Çelik’in aldığını, darbelere karşı demokrasi müzesi yapacağı haberini servis etmiş. Haberde “şehit kardeşi” olarak tanıtılan Çelik’in adeta reklamı yapılmış.

Sonunda, bir zamanların Şükrettin Çelik’i, kimilerine göre “modern Sülün Osman”ı, kendisini MİT’çi olarak tanıtan, sahte hâkim-savcı kartlarıyla gezen, “Yargıda Birlik finansörü”, adliyede dava dosyalarını çözen, bu yüzden rüşvet ve dolandırıcılıktan yargılanan, eski hükümlü Doğan Çelik, AKP milletvekili aday adayı olarak karşımızda. Olur verilirse vekil olacak.

Kim bilir, belki de söylediği gibi, “bildiği işi yapmaya”, AKP sıralarında vekil olarak devam edecek!

Sonra biz oturup felaketimizi konuşacağız. Ne deprem ne sel... Felaketin doğadan değil, insanın kendi elinden olduğunu unutarak!