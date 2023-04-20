Susturamayacaksınız!

20 Nisan 2023 Perşembe

"Şu içine özenle yerleştirdiğiniz kutudan

Birileri bizi çıkarmalı

Çıkarmalı!”

(Jehan Barbur/Garam)

Önümde bir mahkeme kararı duruyor. Adaletin hükmü gibi değil. Sanki adalet yerini bulmasın diye yazılmış.

Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği imzalı. Başvuran ise Aile Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş. Barış Pehlivan’la birlikte yazdığımız tam 11 yazıdan rahatsız olmuş. Yasaklanmasını istemiş.

Mahkeme ne yapmış derseniz...

2’sine yasak koymuş. 9’una “Sorun yok” demiş sanmayın. Başvuran öyle rahat ki... 11 yazının yasaklanmasını istemiş ama 9’unun çıktısını mahkemeye sunmamış bile. Hâkim, “Bu kadarını da yapamam” diye utanmış olacak ki, “usulden” reddetmiş. Ama ona da yol göstermiş. “9 çıktı al gel, onu da yasaklayayım” diyor.

Çok tuhaf...

Yasaklanan iki yazıya bakıyorum.

İsmail Ergüneş’in adı yok. Hatta iması dahi yok. İkisinde de tecavüze uğrayan mağdur çocuğun çığlığı var. Buna rağmen, bakan yardımcısı, “Kişilik haklarım ihlal edildi” demiş. Mahkeme de “Nasıl” diye sormadan basmış yasağı.

Yargı-polis-siyaset ile iç içe

İşte meselenin bamteli burada...

Peki neyi yasaklamaya çalışıyorlar?

Nedenini bu köşeyi okuyanlar çok iyi biliyor. “SS” kitabında kamuoyunun en çok ilgilendiği konu bir tecavüz dosyasıydı. 17 yaşındaki E.M., işadamı Sadullah Alagöz’den şikâyetçi olmuştu. Alagöz’ün kafesinin ofisinde tecavüze uğradığını söylüyordu. Adli Tıp raporu da E.M’nin iddialarını destekliyordu.

Alagöz, başta Süleyman Soylu olmak üzere “yukarıdakiler” ile yakın bir isimdi. Gücünü, fotoğraf çektirdiklerinden alıyordu. Bu yakınlık kendisini şikâyet sonrasında da gösterdi. Soruşturma sürerken Ankara Emniyet müdürü, Alagöz’ü makamında ağırlayıp hediye verdi. En acısı ise Aile Bakanı Derya Yanık’ın, bakanlıktaki makamında, Alagöz’le verdiği fotoğraftı. Öyle ya, Aile Bakanlığı, çocuğa istismar dosyalarında çocuğun yanında olmalıydı!

İşte yasaklanan haberimiz tam da bunu anlatıyordu...

Bu kadar değil. Aile bakanı, bize yaptığı açıklamada, Alagöz’ü tanımadıklarını, bakanlığa üçüncü bir kişinin getirdiğini söylemişti. O kişinin de Ömer Azküçük olduğunu ifade etmişti. Azküçük’ün peşine düştüğümüzde ne görelim? O da hâkim çıkmasın mı? Onun da sosyal medya hesabında, Alagöz ile samimi fotoğrafları göze çarpıyordu.

Derken, bakanlık, “Tanımıyoruz” dedi ya...

Yine bizi şaşırttı!

Yazıları yasaklatan Ergüneş’in de Alagöz’ün tecavüz suçlamasına konu olan kafede fotoğrafı vardı. Olaydan aylar önce Ergüneş, Alagöz’ü ziyaret etmişti. Bu, Alagöz’ün Aile Bakanlığı’na tesadüfen uğradığı hikâyesini şüpheli hale getiriyordu. Nitekim konuştuğumuz Ergüneş, bakanlığın Alagöz ile ortak projeler yaptığını, bunları konuşmak için kafeye gittiğini söyleyerek bizi doğruladı.

Gördüğünüz gibi...

Mesele dalga dalga büyüdü. 2018’de de bir başka kadına tecavüzle suçlanan ve kurtulan Alagöz’ün etrafındaki polis, bürokrat, siyaset, yargı halkasını ortaya koydu. Sürece bu kadar kararlı yaklaşmamız, mağdurları cesaretlendirdi. Önce E.M. konuştu. “Alagöz bana birlikte olma karşılığında kadro ayarlama teklif etti” diyen bir akademisyen yaşadığını anlattı. 22 yaşındayken, Alagöz’ün birlikte olma karşılığında iş teklif ettiği bir başka kız da içini döktü.

İfşalar da günden güne büyüyordu.

Belli ki konuşanlar arttıkça “birilerinin” uykusu kaçıyordu.

Okullarda konuşuyordu

İşte şimdi yeni bir bilgiye daha ulaştık...

Kendisine ahlaksız teklif yapılan akademisyen, “Bu adam üniversitede konferans veriyor” demişti ya...

Artık devletin hangi birimi bunu yapıyorsa, Sadullah Alagöz’ü okullarda dolaştırıp öğrencilerle buluşturuyormuş. Üstelik ortaokullarda bile bunu yapıyormuş. Örneğin Hacettepe Üniversitesi’nde Alagöz’e konferans verdirilmiş. Yine üniversitenin içindeki Beytepe Ortaokulu’na, Alagöz çağrılarak öğrencilere konuşma yapmış. Konuştuğumuz bir veli, Alagöz’ün öğrencileri kafeye davet ettiğini, Alagöz’ün adını söylerlerse hesap ödemeyeceklerini ifade ettiğini aktardı.

Bir detay daha...

Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’in neden bunu yaptığını, neden Sadullah Alagöz’ü korur gibi, kendi adının imasının bile yer almadığı yazıları yasaklatmaya çalıştığını AKP kulislerine sorduk. Bize, “Geldiği yere bakın” dediler. Ergüneş, AKP’nin eski Gaziosmanpaşa ilçe başkanıydı. Elbette Soylu’nun ilçesinde, onunla kurduğu yakınlıkla biliniyordu. Böylece resim tamamlanmıştı. Birileri çığlık atan kızlarımızın ağzını kapatmaya çalışıyor. Susarsak o kutuya hapsolacağız. Susmayacağız, hapsolmayacağız!