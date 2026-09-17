Matematik, karmaşık dünyanın soyutlamasıdır. Geçen pazartesi bu köşede “Üsküdar’dan Türkiye’ye kalkan gemi”yi yazdım. O günden beri okuyan herkes bana aynı soruyu sordu: İBB Meclisi’nde son durum ne, iktidar İBB’yi ele geçirebilir mi? İşte bu sorunun yanıtını ben de tam olarak bilmiyordum. İşin ilginci sorduğum CHP’li ya da YENİ Partili isimler de tam olarak bilmiyordu. “Aşağı yukarı”lı “tahmin ediyorum”lu cevaplar veriyordu.

İş başa düştü dedim. Elime kâğıt kalemi aldım. Son durumu çıkardım. Ortaya çıkan sayılar hepimize bir şey söylüyordu.

OPERASYONLARLA DEĞİŞEN TABLO

Önce 31 Mart 2024 akşamı oluşan tablodan bahsedeyim.

İBB Meclisi’nin başkan hariç 316 üyesi var. Seçim akşamı yalnızca Ekrem İmamoğlu başkan seçilmedi. CHP de meclisi ezici çoğunlukla kazandı. Meclisin 186 üyesi CHP’liydi. Başkanı da sayarsanız 187 ediyordu. AKP’nin 122, MHP’nin 6, BBP’nin 2 üyesi vardı. Bu da Cumhur İttifakı’nın 130 üyesi olması demekti.

2024 yılı ekim ayından sonra olanları biliyorsunuz. Esenyurt ile başlayıp Üsküdar’a kadar gelen belediye operasyonları oldu. Öyle bir noktaya vardı ki... Seçim akşamı CHP’nin 26, AKP’nin ise 13 ilçe belediyesi vardı. Bugün CHP’nin 17 ilçe belediyesi kaldı. Halihazırda 20 ilçeyi AKP’li başkanlar ya da başkanvekilleri yönetiyor. 2 belediye ise kayyum yönetiminde. Yani iktidarın 22 belediyesi var.

SAYI 155’E DÜŞTÜ

İşte bu operasyon süreçlerinin bir sonucu oldu. Kâh tutuklamalarla kâh el değiştirmelerle aşama aşama İBB Meclisi’ndeki tablo da değişti. Örnek olsun Üsküdar’da yapılan operasyonda tutuklanan üye aynı zamanda İBB Meclisi’ndeydi. Öte yandan Üsküdar Belediye başkanı, bir ilçe belediye başkanı olarak İBB Meclisi’nin doğal üyesi. Sinem Dedetaş hapse girince muhalefette bir eksilme daha oldu. Onun yerine gelen AKP’li başkanvekiliyle birlikte AKP’nin sayısı bir daha arttı. Dahası... Üsküdar’da AKP’ye oy veren CHP’li Halit Onur Bayav da İBB Meclisi üyesi. CHP’den bir eksilme ve AKP’de bir artış da bu şekilde sayılabilir.

İşte tüm ilçe operasyonlarının İBB’ye yansımasıyla tablo 31 Mart sonrasında çok değişti. Bugünkü tabloda İBB Meclisi’nde153 kişi halen CHP’li. CHP’den istifa etmiş YENİ Parti’ye yakın olan bağımsız 3 kişi daha var. Bunlardan yakasındaki CHP rozetine rağmen Üsküdar’da AKP’ye oy vermiş olan Halit Onur Bayav’ı çıkarırsanız... Bugün İBB Meclisi’nde CHPYENİ Parti etkisinde kent uzlaşısı ile seçilenler dahil toplam 155 üyenin kaldığını söyleyebiliriz. Buna halihazırdaki başkanvekili Nuri Aslan dahil.

CUMHUR İTTİFAKI NASIL ARTTI

Gelelim Cumhur İttifakı’na...

AKP’nin ilçe belediyelerine yapılan operasyonlarla artan meclis üyelerinin son sayısı 129. MHP’nin 6, BBP’nin 2 üyesi var. Hesaba katılmayan bir detay daha... Adları anılmasa da Esenyurt ve Şişli kayyumları da İBB’nin doğal üyesi. Halihazırda kimi meclis toplantılarına katılıyorlar. Buna CHP içindeki AKP’li Halit Onur Bayav’ı da eklerseniz... Cumhur İttifakı’nın İBB’de 140 üyesi olduğunu söyleyebiliriz.

Kısacası 31 Mart’tan bu yana CHP-YENİ Parti 187’den 155’e düşerken Cumhur İttifakı 130’dan 140’a çıkmış.

KENT UZLAŞISINDA SON DURUM

Bir detay daha...

Herkes CHP içindeki kent uzlaşı ile seçilmiş üyeleri merak ediyor. Zira bu isimler ittifak nedeniyle CHP’den seçilmiş olsalar da fiilen DEM Parti’ye daha yakınlar. Biraz önce saydığım 155 kişinin içinde onlar da var. Operasyonlarla orada da bir değişim yaşandı. 31 Mart akşamı bu üyelerin sayısı 17 idi. 5’i kent uzlaşısı, 1’i Adalar Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonuyla, toplamda 6’sı tutuklandı. Biri ise hakkındaki yakalama kararı nedeniyle kaçak durumda. Bu isimlerin sayısı bugün itibarıyla 10’a düştü. Kimileri bu üyelerin yarın farklı oy kullanabileceğini söylese de konuştuğum CHPYENİ Partili ve DEM’li isimler 31 Mart’taki ittifakın İBB Meclisi’nde halen devam ettiğini söylüyor. Haliyle olası İBB seçiminde CHP-YENİ Parti ile birlikte davranmaya devam edecekler.

SEÇİMİ BEKLEYEN DOSYA

İşte gelinen noktada 10’u DEM’e yakın olmak üzere 155 CHP-YENİ Parti, 140’ı Cumhur İttifakı tablosu İBB için bıçak sırtı bir tabloyu işaret ediyor. İktidarın 31 Mart’tan bu yana attığı adımların matematiğine bakılırsa hedefin ilçe belediyelerinden sonra İBB’nin el değiştirmesi olduğu görülüyor.

Bunu tetikleyecek bir dizi etken var. Her şeyden önce İBB seçiminin yeniden yapılması için İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak dosyalarından birinin kesinleşmesi gerekiyor. Konuştuğum avukatlar şu an buna en yakın dosyanın Yargıtay’daki “ahmak davası” olduğunu söylüyor.

İBB’DE CHP-YENİ PARTİ DENKLEMİ

Öte yandan...

Bu süreçte muhalefet adına ise üç büyük tehlike var. Birincisi, bıçak sırtı tabloyu değiştirmek için yapılması muhtemel yeni belediye operasyonları. İkincisi, Üsküdar’daki gibi baskı ya da ikna ile gerçekleştirilebilecek üye transferleri. Üçüncüsü, CHP-YENİ Parti arasındaki gerilimlere bağlı olarak İBB’deki 155 üyenin bölünmesi. Hep Mansur Yavaş üzerinden bu mesele tartışılsa da İBB’de konuştuğum isimler halihazırda başkanvekilliği yapan Nuri Aslan’ın grubu bir arada tutmaya çalıştığını, bunun için İmamoğlu’ndan farklı bir tutumla CHP’de kalmaya devam ettiğini, Meclis üyeleriyle yaptığı toplantılarda da birlikte kalmanın farklı siyasi yol haritalarından daha önemli olduğunu ifade ettiğini anlatıyor. Zira CHP ile YENİ Parti’nin İBB’de iki ayrı grup olması demek, fiilen İBB’de kent uzlaşısının da bitmesi, DEM’in de üçüncü bir grup olarak ortaya çıkması demek.

‘AHMETLER GÖREVE’ MATEMATİĞİ

Bir detay daha...

Devlet Bahçeli ne kadar “Ahmetler göreve” diye ısrar etse de iktidar bunun gereğini yapmaktan kaçındı. Bu mu düşünüldü bilinmez ama gereğinin yapılması, yani kayyumun gidip yerine Ahmet Özer başta olmak üzere kent uzlaşısı soruşturmasındaki isimlerin görevlerine dönmesi, İBB Meclisi’ndeki tabloda CHP-YENİ Parti lehine en az 7-8 kişilik değişim olması demek. Belki de “gereğinin yapılmaması”nın nedenlerinden biri AKP’nin olası İBB hesabı.

Sonuç olarak... Matematik; iktidarın, ilçe belediyelerinden İBB’yi almaya uzanan bir strateji izlediğini gösteriyor. Öyle ki... CHP’den alınan belediyelerde, başkanvekili seçilen isimler, özellikle İBB Meclis üyesi olmayan isimlerden belirlenerek bir aritmetik hesabı yapıldığı açıkça görülüyor.

Zor gibi gelir oysa dünyayı anlamaya başladıkça matematik hem kolaylaşır hem kolaylaştırır.