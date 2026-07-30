En çok bağıran çoğu zaman ayıplarının üstünü örtmeye çalışandır.

Reisçi bir arkadaşım var. Hiç anlaşamıyoruz. Hayır, Reisçi olduğu için değil. Sürekli fikir değiştirdiği için. Misal... Bir ara Fethullah Gülen’i övüyordu. 17-25’ten sonra en azılı karşıtı oldu. Öcalan’a küfrediyordu. İlk açılımda neredeyse İmralı’ya yüzüp ziyaretine gidecekti. Açılım bitti, yine Öcalan’la kavgaya başladı. Tekrar başlayınca Osmanlı’yı hatırlatıp Öcalan’a paşalık istedi. Reis’e hakaret eden mektup yazdı diye Trump’a sövüyordu. NATO zirvesiyle “Çok yaşa Trump”çı oldu. Arap emirlerine 15 Temmuz’u finanse ettiler diye saydırırken bir anda “Can Emir Kan Emir” demeye başladı.

Uzatmayayım şimdi de aramıza kara kedi gibi AHBAP girdi. Yok yok, AHBAP hesapları üzerine tartışmadık. Biliyorsunuz; sanatçısı, gazetecisi, oyuncusu, bir zamanlar AHBAP’a destek mesajı atmış ya da hakkında iyi konuşmuş hangi ünlü varsa savcılığa çağrılıyor. Hukuk suçla din ise günahla ilgilenir. Oysa savcılığa çağrılanlara kiliseye günah çıkarmaya gitmişler gibi sorgu yapılıyor. Şüpheli mi tanık mı oldukları söylenmeden “pişmanlık itirafı” isteniyor. Onlar da adliyeye girerken de çıkarken de “pişman olduk” konuşmaları yapıyor.

İşte Reisçi arkadaşım, Erdoğan’ın gazetedeki AHBAP ile ilgili söylediği “Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor” açıklamasını gösterdi. Kaşlarıyla da bir yandan öbür sayfada ifadeye çağrılanları işaret etti. Uzağa doğru derin derin bakıp, geniz etini titreterek “Devlet hep 18 yaşındadır, affeder ama unutmaz” dedi. Ben ise yüzüne “yine mi” der gibi baktıktan sonra “Bakanlar da ifadeye çağrılacak mı?” diye sordum. Şaşkınlıkla ne demek istediğimi sorgularken, açtım telefonumu, başladım göstermeye.

‘YALNIZ YAPAMAZDIK AHBAP GELDİ’

En bilineni bu. Yıl 2021. Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl verdiği Vakıf İyilik Ödülleri’ni dağıttı. O yılki tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde. Layık görülenler ödülleri Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Anadolu Ajansı’nın 7 Haziran 2021 tarihli haberini yorumsuz aktarayım: “AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, ‘İhtiyaç sahiplerinden yardım elini esirgememesi, iyi insan ve toplum hizmetlerine inşası’ dolayısıyla ödül aldı.” Devlet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haluk Levent’i resmen “iyi insan” olarak gördüğünü bütün ülkeye duyuruyordu.

E bir bakanlık olur da öbürü olmaz mı? İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD, Haluk Levent’in başında olduğu AHBAP ile işbirliği protokolü imzalamış. AFAD İstanbul İl Müdürlüğü’ndeki imza törenine, AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen ile Haluk Levent katılmış. 2 Mart 2021’de bizzat AFAD’ın resmi sitesinden Taşdelen’in konuşmasını aktarayım: “Aslında bizim işbirliğimiz zaten sahada çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Biz sadece bunu resmiyete kavuşturmuş olacağız. (...) Biz hiçbir işi aslında yalnız yapmadık, yalnız yapamazdık zaten. AHBAP bizi yalnız bırakmayanların başında geldi. Eksik kaldığımız yer neresi ise AHBAP’a gönül veren arkadaşlar orada, o eksiği tamamlamak için ellerinde gelenin de fazlasını yaparak gerçekten destek oldu. ‘Biz geldik, şunu yaparız’ değil, ‘Biz geldik neye, nerede ihtiyacınız varsa o işi yapmaya hazırız’ şeklinde. Kendilerine gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu işbirliği protokolü sadece işin yazılı hale getirilmesinden ibaret. Biz sahada hem gönülden hem de fiziken beraber çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu desteklerinden ötürü de kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” Gerçekten de AFAD, depremde ya da sel felaketlerinde çoğu kez AHBAP ile birlikte çalışma yaptığını resmi sitesinde duyurmuş. AFAD başkanvekilinin deyimiyle “devlet yalnız yapamayacağı” için AHBAP ile peşin peşin her türlü felakette birlikte hareket etme kararı almış.

AİLE BAKANLIĞI’NDAN MİLLİ EĞİTİM’E

Eee bunu gören Milli Eğitim Bakanlığı durur mu? Haluk Levent bakanlıkta ağırlanmış. Arsuz Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Hassa Aktepe Ortaokulu, Dervişpaşa Ortaokulu, Hatay E-Sınav Merkezi, Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi... Liste uzayıp gidiyor. AHBAP, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıp depremde yıkılan okulları inşa etmiş. Okul açılışlarının fotoğraflarına bakın. Hatay İl Milli Eğitim müdüründen Hatay valisine kadar şehrin devlet protokolü açılışa katılmış. Haluk Levent ile birlikte kurdele kesmiş. AHBAP logosunun altında poz vermiş. AHBAP’ı ve Haluk Levent’i öven konuşmalar yapmış. Öyle ki... Milli Eğitim Bakanlığı sitesine AHBAP Derneği yazıp aradım. Okullarda Haluk Levent ile birlikte bakanlığın yaptığı onlarca proje çıktı.

Malum Aile Yılı. Aile Bakanlığı eksik kalır mı? Çok değil. Birkaç ay önce, 20 Mart’ta. Gaziantep Nurdağı’nda AHBAP Derneği Konutları açılışı yapılmış. Törene AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, milletvekilleri Ali Şahin ve Derya Bakbak, Aile Bakanlığı İl Müdürü Umut Zeybek ile Haluk Levent katılmış. Birlikte poz verilmiş. AHBAP’a teşekkürler edilmiş. Bakanlık resmi sitesinden AHBAP ile süreç boyunca işbirliği yaptığını duyururken müjdeyi de patlatmış: ”Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı Kaymakamlığı ve AHBAP Derneği arasında; konutların yönetimi, bakım süreçleri ve sürdürülebilirliğine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.” Daha söyleyeyim mi? Mesela AHBAP’ın yaptığı deprem konutlarının kura çekme töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleşmiş. Kura töreninde, Haluk Levent ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve AFAD yetkilileri el ele poz vermiş.

YILIN VATANSEVERİ ÖDÜLÜ

“Yavru vatan” diyoruz. Kendimizden ayrı tutmuyoruz. KKTC’de iktidara yakın Milli İradeye Saygı Platformu ödül dağıttı. 2024 yılının “Vatanseverlik Ödülü” bilin bakalım kime verdi? Doğru tahmin: Haluk Levent’e! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden ödülünü alan, Tatar’ın kendisine yaptığı övgü dolu konuşmadan sonra sahneye çıkan Levent, bir de konuşma yaptı: “Hangi siyasi partiye, düşünceye ait olursanız olun ama milli olun, şeklinde benim de düşüncelerim vardır. Milli duruş önemlidir.”

Daha devam edeyim mi? Durum o halde ki... Deprem sırasında AHBAP’ın engellendiği haberleri çıkmış. Cumhurbaşkanlığı bunu yalanlayan açıklama yapmış. Yetmemiş... Haluk Levent’e telefon açıp “Bir sıkıntınız olursa arayın” demiş.

İşte bunları birer birer gösterdikten sonra, “Bakanlar ödül verip protokoller imzalıyor sonra şarkıcıya niye övdün diye kızıyor” dedim ve sorumu tekrarladım: Bakanlar da ifadeye çağrılır mı? Güldü, yine bana hak vermedi. Ama “Onlar güçlü, kurtulur, olan yine şarkıcıya olur” dedi. “Haklısın” dedim. Yine farklı tarafta kaldık ama bu kez galiba bir yerde uzlaştık.

Sese değil eyleme baktığımızda haklı ile haksızı görmeye başlayacağız.