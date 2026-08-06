Fenerbahçe Polonya’nın Gornik Zabrze takımını beklenenden daha zor eledikten sonra, çoğu taraftar çok daha güçlü bir takım olan Sturm Graz maçı hakkında endişelenmişti. Avusturyalıların ilk eleme turundaki maçlarını çok farklı skorlarla kazanmaları da bu duyguyu körüklemişti. Ben ise Fenerbahçe’nin bu turdaki maçlarda çok daha iyi ve daha oturmuş bir oyun oynayacağını tahmin ediyordum ve bunu rahatlıkla ifade ettim.

İsmail Kartal’ın bu takımı istediği noktaya çekme sürecinin kaç hafta alabileceğini tahmin edebiliyorum, ve oyuncuların birbirini tanıma ve uyum meselesi geliştikçe, takımın giderek fark yaratacağı da bir sır değil.

Bugün çok daha iyi verkaçlar yaptılar çok daha iyi sahayı parsellediler

Niye yalnız “2-0” öngörmüştüm WhatsApp grubumda, çünkü hala çok gol kaçırıyorlar…

Tabii bu kadarı tesadüf de sayılabilir. Aslında kaçan gollerle bile bu maçın en az 3-0 veya 4-0 bitmesi lazımdı.

Sarı Lacivertliler zor görünen bir maçı net bir skorla ve harika gollerle kazanırken ondan daha önemlisi, takımın gerçekten bir ahenk içinde çok iyi ve başarılı bir futbol oynaması oldu, özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda kaçan 4-5 gol bu yarıda oynanan futbolun ilginç bir şekilde “güzel” olarak algılanmasına mani oldu. Halbuki 2. yarıdaki oyunun da eksik tek yönü “golün” bir türlü gelememiş olmasaydı. Maç doğal akışta 4-0 bitseydi, kimse ikinci yarı daha kötü oynadık diyemezdi.

Talisca, maçın yıldızıydı. Hat-Trick yapamamış olması, yalnız şanssızlıktan ibaretti. Devamlı sonuç almak için çok hareketli, sahada cıva gibi yerinde duramayan ve yaratıcı bir futbol oynadı. Orta sahada Kante-Guenduzi-Asensio’nun gerek başta Skriniar olmak üzere geri dörtlü ve başta Talisca olmak üzere ileri üçlü ile ilişkileri mükemmeldi. Kante de henüz sezon başı olmasına rağmen şimdiden orta sahaya bir boyut kattı. Futbolcuların bireysel kumaşları ve kaliteleri, gözlerin pasını alıyordu. Oynanan futbol bazen bir resital, bir şiir, ya da bazen bir buz revüsüne benziyordu. Aksayan en önemli konu, sanki “baskı yersem başıma ne gelir acaba?” diye bir sorunun yanıtını aradıkları için, (!) topu hep geriden paslaşarak oyuna sokma ısrarlarıydı. Bu çok gereksiz bir inat, sezonun kritik virajlarında takımın hayatına mal olabilir! Dün bile bazen gereksiz top kaptırmaları yaşadık. Tamam paslaşarak çık, ama bunu orta sahaya yakın yerden daha uzun paslarla başlat, kendi ceza sahanın içinden, atmaca gibi rakiplerle çevrili olduğunda değil!

Kalede Mert Günok güven verdi. Ben olsam 10+4 krizimiz yüzünden iyi bir alıcı bulursam Ederson’u satardım ve kalede Mert Günok ve Tarık ile devam ederdim. Önce çok ağır eleştiriler alan Kerem, ikinci yarı inanılmaz şekilde orta sahada israrlı takiple 5-6 kontratağı top çalarak kesti!

Geçen sezon bittiğinden ve transfer sezonu açıldığından beri Fenerbahçe açısından en önemli hedefim kimin transfer edileceğinden daha çok kimin takımda kalacağı. Mesela bir Fenerbahçeli olarak benim derdim Taliscanın takımda kalmasını sağlamak oldu. Bu uğurda sosyal medyayı WhatsApp gruplarında yaptığın lobinin ötesinde bunu yönetici dostlarımla da hep konuştum.

Futbol iyi ve kaliteli kumaşa sahip futbolcularla oynanır. Talisca, benim gözümde büyük bir kompliman olan bendeki sıfatıyla “yarım Alex” idi ve şu anda bu yüzdeyi ileriye taşımakla meşgul! Alındığından beri “Bu adam yalnız tek devre oynayabilir nefesi yok nereden bu saçma transferi yaptık” diye gürültü yapanlar, dün maçın tamamını sahada basmadık yer bırakmayan şekilde oynayan o dinamik futbolcuyu görünce umarım önyargılarını sorgulamışlardır artık! Emin olun komik şeyler de okudum! Bazı spor yazarları maçın hikayesini anlattıkları makalelerinde Talisca‘nın adını anmadan bitirmeyi başarmışlar! Bazıları da “Greenwood’un attığı şutun çok daha sert olduğu” şeklinde gerçek dışı hurafelere bile başvurabilmişler(!). Talisca, geçen sezon bıraktığı yerden devam ederek, bu yıl da Fenerbahçe’nin skor sorumluluğunu üstleniyor! Hem de “kondisyonu yok” diyenleri morartarak! Bazı insanlar için yanıldıklarını itiraf etmek hep ağır gelir…

Fenerbahçe sezonun içine girdikçe giderek daha iyi olacak takım daha oturmuş olacak ve ve rakiplerin işi giderek zorlaşacak… özellikle bu kadroya bir de bitirici santrafor eklenip, Talisca Özgür on numara pozisyonunda Alex rolüne geçtikten sonra… Umarım Fenerbahçe artık bu sene, nihayet şampiyonlar Ligi müziğini tekrar Kadıköy’de çaldıracak!