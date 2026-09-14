29 yaşındaki Rus asıllı Alman tenisçi Alexander Zverev, bugün Amerikan tenisinin parlayan yıldızı New York’un eli avuca sığmaz tatlı belası Ben Shelton’u dört sette 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 yenerek Paris Açık’tan sonra Amerika Açık’ı da kazanmayı başardı. Londra’da Wimbledon’da da final oynayarak dört sette İtalyan tenisçi Sinner’e kaybeden Zverev, böylece 2026 yılının tartışmasız en iyi sonuçları alan flaş yıldızı oldu. Her ne kadar Sinner’in arkasından genel dünya sıralamasında ikinci olsa da, tartışmasız bu yılın unutulmazı artık kendisi!

1,98 boyuna rağmen çevikliğinden hiçbir şey kaybetmeyen sporcu, harika servisleriyle de gücüne güç katan bir isim. Dün de ilk oyunda 23 yaşındaki rakibinin servisini kırdı; kendi servisinde ise hiç ciddi bir tehlike yaşamadan, hatta son oyunda rakibini bir kez daha kırarak ilk seti 6-3 aldı. İkinci sette 2-1 Zverev öndeyken Shelton’un servisinin kırılmasına son anda izin vermedi ve 6-6’da tie-break oyununa geçildi. Baştan itibaren kontrolü eline alan tecrübeli Alman tenisçi 5-0 öne geçtikten sonra oyunu 7-2, seti de böylece 6-2 ile hanesine yazdı. Üçüncü sette bu sefer 3-2 geride iken servisinin kırılmasını harika bir backhand ile engelleyen Zverev oldu. Kaliteli puanların birbirini takip ettiği maçta set tekrar tie-break’e gidecek sanılırken, son oyunda kendi servisinde Zverev puanları basit şekilde üst üste verince, Shelton 3. seti 7-5 ile aldı ve 23.000’i aşkın Amerikalı seyirci gürültülü bir umutla şaha kalktı.

Fakat Zverev sükunetinden hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam etti. 4. setin açılış oyununda da sakin ve güçlü tavrıyla harika ve kendinden emin geri vuruşları birbiri peşi sıra kullanınca Shelton, açılış servisini ilk sette olduğu gibi kaybetti. Kendi servislerinde en kritik noktalarda sağlam duran Alman sporcu, geriden yaptığı hataları neredeyse sıfırlayarak ve şampiyonluğa yaklaşmanın gerilimini değil, ciddiyetini koruyarak 4-2’yi buldu. O noktada Ben Shelton vites yükseltmek istedikçe hataları arttı ve auta giden voleler, fileye giden kısa topların ardından yine filede geçen muhteşem bir vole düellosunun galibi Zverev oldu. Turnuanın bir numaralı seri başı 5-2’de artık şampiyonluk için servise geçti.

Son oyuna başlamadan önce, Zverev’in çorap ve ayakkabısını değiştirmesi beni çok şaşırttı! Çünkü bunu bir sponsorluk anlaşması adına bile yaptıysa, artık kupaya erişmenin son virajında insanın sinirleri en uç noktasına varmışken, ayakların yere temas ettiği noktada herhangi bir basit potansiyel farklılık veya rahatsızlık bile bir tehlike oluşturabilir; mesela beni kesseniz böylesine ağır riskler taşıyan bir harekete cesaret edemezdim! Tenis maçları ve özellikle turnua oynayanlar, ne demek istediğimi çok iyi anlamıştır…

Son oyuna çift hata ile başlamasına rağmen hızlı servis puanlarıyla maç topuna ulaşan Zverev, dün inanılmaz bir şekilde Amerika Açık'ta şampiyon olduğunu bütün stadda, hatta maçı seyreden milyonlarca insan arasında en son anlayan kişi oldu! Maçın sonuna rağmen o sayıları karıştırdı ve maçı devam ediyor zannetti! Aradan belki 15 saniye geçtikten sonra durumu nihayet kavradı ve birden mutluluktan uçtu! Bu da zaman içinde sayısız referansa konu olacak bir hatıra tenis tarihi için…

Dünyanın genç tenisçileri arasında 2013 yılında 1 numara olan Alman sporcu o tarihten bu yana tenis dünyasının en iyileri arasında yer aldı… Bu yılki başarılarından önce 3 defa, 2020, 2024 ve 2025’te sırasıyla Amerika Açık, Paris ve Avustralya’da üç şampiyonluk finali kaybetmişti. Hem de setlerde 2-0 veya 2-1 önde götürdüğü maçlarda!

TÖREN PODYUMUNDAN YORUMLAR

Daha 4 yaşındayken ailesi, tip 1 diyabet hastası olduğunu öğrendi. Tenisçi ve sporcu Zverev ailesi için bu haber önce bir yıkım gibi gelmişti. Ama dün finali kazandıktan sonra duygusal konuşmasını yaparken, Zverev’in açıkladığı gibi, dünyanın en güçlü ve ona en yakın insanı olarak gördüğü annesi “Benim oğlum spor da yapar, her şeyi yapar; ne olmak istiyorsa o olacaktır, sporcu da olur, tenisçi de olur” diyerek onun bu büyük kariyerinin önünü açmıştı! Bu nedenle, yakın ekibi, babası ve en yakın çevresi dışında, en çok annesine büyük bir teşekkür borçlu olduğunu büyük bir samimiyetle dünyaya duyurdu. Bu arada Amerikalı turnua sorumlularından özür dilemeyi de ihmal etmedi Zverev. “Evet biliyorum, hepiniz bugünkü rakibimin kazanmasını istediniz, ama ne var ki benim de işimi yapmam lazımdı!” Maç boyunca seyircilerden hiç etkilenmemesini ve kaliteli vuruşlarıyla onları da içten fethetmesini çok şık bulmuştum. Ben Shelton ve ekibini olduğu kadar, Amerikalı sporcunun ailesiyle ilişkisini de öve öve bitiremedi. Çok şık ve olgun bir konuşmaydı.

Shelton da güzel konuştu ama hayal kırıklığı aşırı boyutlardaydı. Halbuki ilk slam finalini kazanmanın ne kadar zor ve ender olduğunu herhalde biliyordu.

Zverev, 5,5 milyon dolarlık çekin bulunduğu zarfı, ilginç bir şekilde yırtarak açtı ve podyumda keyifle göz gezdirdi! Adeta başarısından emin olmak istiyordu! Bu arada kupa töreninde eski büyük şampiyon Jimmy Connors resmen gümbürtüye geldi, inanamıyorum. Adeta bu kuşak onu hiç tanımıyor! Evet, kupayı verdi ama hiç yetmez!

Onu defalarca Paris’te ve Wimbledon’da seyretmiş tenis dünyasının bir insanı olarak üzüldüm. Belli ki oyunculara da onun kim olduğu anlatılmamış! Onlar da hiç merak edip araştırmamışlar! Connors, birçok başka eski şampiyonun aksine daha geride duran, fazla ortaya çıkmayan bir figür. Ama özellikle 70'li yılların tartışılmaz bir efsanesi. Büyük bir hırsla oynadığı solak, çift el backhandli, power play düz vuruşlu çok kişisel oyunu dün gibi gözlerimin önünde… Özellikle smaç ve passing-shotları…

Normalde törende ona da söz vermeleri lazımdı, saygı konuşmaları lazımdı, beraber toplu fotoğraf çektirmeleri lazımdı, bunların hiçbirini yapmadılar, Connors’ı adeta yok saydılar, sanki “New York eyaletinin idari işler müdürü”(!) gibi bir muamele reva görüldü kendisine! Törenin güzel yanı ise Zverev’in, başta rakibi olmak üzere, herkesin hakkını teslim eden olgun konuşmasıydı.

ZVEREV NASIL KAZANDI?

Gerçekten Zverev bugün bu zor maçı kazanmayı hak etti; deplasmanda New York’ta Amerikalı seyircilerin önünde bu dönemin en ateşli ve “en patlayıcı dolu” tenisçisini yendi!

Kaybettiği üç Slam finali ona çok şey öğrettiği için, 2026’da iki şampiyonluk ve bir başka final ile unutulmaz bir yıl yaşadı!

Bu yıla kadar büyük Slam şampiyonluğu kazanamadığı için hep üzülüyordum… Hele dört yıl önce Paris’te Nadal’a karşı önde götürdüğü yarı final maçında ayak bileğini burkup kırması korkunç bir olaydı.

Ben Shelton, harika maçlar çıkararak finale geldi. Özellikle yarı finalde kendi vatandaşı Tiafoe’yu 5 sette yendiği maç inanılmazdı. Genç bir tenisçinin ilk büyük finalini kazanması çok ender görülür. Zverev’in dediği gibi, Shelton’un daha çok final oynama ve kazanma şansı olacak!

Zverev rallilerde hem yüksek hem de derin spinli toplar atıyor, sonra birden açı değiştiriyor ya da kontrpiyeye gidiyor. Geriden sabırla puan inşasında, dün rakibinden daha tecrübeli ve başarılıydı. Kendi servis oyunlarında ilk servisinin içeriği düştüğü puanların yüzde doksanına yakınını kazandı. Fileye geldiği toplarda aldığı puan oranı %80 civarındaydı. Zaten bu istatistiklerin her birinde rakibinden %10 bile daha iyi olsa ortaya 3-0 veya üç 3-1’lik bir galibiyet çıkıyor, çünkü zaten sonuçta her biri çok kabiliyetli ve değerli sporcular. Zaten ayrıntılarda gizli olan şeytanın iteleyeceği ufak farklar, maçı fazlasıyla bitiriyor!

ZVEREV HAKKINDA BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Şimdi izninizle Zverev konusunda, bazen algıda ne hatalar yapılabildiğini düşündürmek için bazı rakamlar hatırlatmak istiyorum:

Alcaraz’a karşı oynadığı maçlarda Zverev yalnız 7-6 geride. Sinner’e karşı 11-4 geride, Federer’e karşı sanılacağının aksine 4-3 ileride! Djokoviç’e karşı 9-5, Nadal’a karşı 7-4 geride! Yani yenilmez görünen bu dev isimlerin tamamına karşı oynadığı maçların hepsinin neredeyse yüzde kırkını kazanmış. Bunu da hatırladığımız zaman belki onun bundan sonra kazandığı şampiyonlukları kendi gerçek değerleriyle daha rahat ve inanarak alkışlarız!

Bunun niçin özellikle hatırlatmak istedim? Çünkü bazı sivri dilliler, Alman tenisçinin başarısını “şu oynamadı, bunu başkası yendi” şeklinde küçümsemeye kalkıyorlar. İnanın tenis böyle bakılabilir bir spor değil.

Son 15 yıl bütün şampiyonluklara neredeyse damga vuran büyük üçlü önce büyük ikiliydi. Yani son yıllardaki Sinner-Alcaraz durumu gibi Federer ve Nadal yalnızdı, sonra Djokovic onları yenmeye başladı ve zaten onların döneminde onları da geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Buna rağmen bu büyük üçlü döneminde, başta Murray olmak üzere, Wavrinka, Thiem, Del Potro Şampiyonluklar kazandılar. Hatta bir ara “büyük dörtlü” dendi bildiğiniz gibi.

Bu sporun güzelliği bu sürpriz görünen yenilgilerin yaşanabilmesi. Zaten ben de artık “her turnuvayı Alcaraz veya Sinner kazanacak” diyenlere bunun böyle olmayacağını ısrarla hep söyledim. Çünkü tenisin doğasına aykırı. Tabii ki onlar da bazen kötü oynayacaklar, bazen yeni bir tenisçi mesela Shelton seviye arttırmış olacak, vs. vs.

Yani onlar her turnuva kazanamadığında o turnayı başkası kazandı diye o galibiyetin ve o şampiyonluğun değerini azaltamayız. Bu işin doğal akışına ve kuşakların sürekli kendini yenileme gerçeğine aykırı düşer. Newcombe, Nastase, Becker, Nadal, Federer, Djokoviç en güçlü zamanlarında sayısız kere en basit görünecek maçları kaybettiler.

2022 Paris’te, Nadal ile büyük kapışma şeklinde süren maçında Zverev’in sağ ayak bileği kırılmadı ama sağ ayak bileğinin dış tarafındaki üç yan bağın tamamı yırtıldı. Bu ağır bağ yaralanması nedeniyle daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldı ve sezonun geri kalanını hiç oynayamadı. Bıraktıklarında üç saattir oynanan o maçı kazanması kimse için sürpriz olmayacaktı.

Kaldı ki bu sene Paris’i kazanmadan önce üç kere finale de çıkmıştı. Yıllardır dünyanın en önemli 5-6 tenisçisi arasında yer alıyor. Şampiyonluklar sahada kazanılır, kağıt üzerinde teoriyle değil. Yani “Şu kişi çok şanslı, bak, Alcaraz yoktu ya da Sinner tesadüfen yenildi” diyemeyiz.

Şampiyon tenisçi 2021’de olimpiyatları kazandı. Finalde Rus Khanachov’u saf dışı bırakmadan önce yarı finalde hayatının en iyi sezonunu geçiren Djokoviç’i de yenerek! Belki tenis tarihine Federer kadar damga vuracak yeni bir genç şu anda 18 yaşında ve belki önümüzdeki sene herkesi yenmeye başlayacak! Bu sporun önü açık! Onun için her şampiyon şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı demeden alkışlamayı bilmemiz lazım!

Tebrikler Zverev! Hem güçlü rakiplerini yendiğin hem de favori olduğun maçlarda da firesiz şekilde ağırlığını koyabildiğin için! Umarım en az birer kere Avustralya Açık ve Wimbledon’u kazanarak, böylece dört büyük turnuayı koleksiyonuna ekleyerek, kariyer Slam’ini gerçekleştirirsin! Çünkü bunu hak ediyorsun!