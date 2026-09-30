Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Fenerbahçe Mali ve İdari Genel Kurulu’nda Başkan Aziz Yıldırım’ın gündeme damga vuran söylemleri ve açıkladığı yatırımlar, yalnızca Fenerbahçe’nin geleceğine ilişkin bir program ortaya koymadı; Türkiye’nin 100 yılı aşan büyük spor kulüplerinin toplumsal hayattaki yerini ve milyonlarca insan üzerinde taşıdığı dönüştürücü gücü yeniden düşünmek için de önemli bir zemin oluşturdu.

Sayın Yıldırım’ın akademilerden müzeye, stadyumdan sosyal yaşam alanlarına, eğitim kurumlarından kulübün ekonomik geleceğini güvence altına alacak yatırımlara uzanan vizyonunun ortak paydasında görünenden çok daha güçlü bir düşünce vardı:

Köklerini derinleştirerek geleceğe uzanmak.

İnsanları ortak mekânlarda buluşturmak, geçmişi kurumsal hafızaya dönüştürmek, yeni nesilleri bu hafızanın içine katmak, zamanın aşındıramayacağı bağlar kurmak ve taraftarlığı kuşaktan kuşağa devam eden bir aidiyet kültürüne dönüştürmek.

Yani 100 yılı aşan köklü bir camianın, yalnızca kendi tarihine değil; bu ülkenin toprağına, insanına, yarınlarına ve gelecek kuşaklarına daha güçlü bağlarla tutunması.

İşte Türkiye’nin 100 yılı aşan büyük spor kulüplerinin toplumsal gücü de tam burada başlar.

Aziz Yıldırım’ın aynı kürsüden söylediği, “Türkiye’nin Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var” sözüne de bu çerçeveden bakmak gerekir.

Çünkü bu cümle, bir kulübün kendi sınırlarının ötesinde ülkesine karşı taşıdığı toplumsal sorumluluğa işaret etmektedir. Yıldırım’ın kendi camiasına yönelttiği çağrı, bu yönüyle yalnızca Fenerbahçe açısından değil, Türkiye’nin diğer köklü spor camiaları açısından da üzerinde düşünülmesi gereken bir yaklaşım ortaya koyar.

Bu ülkenin büyük spor kulüpleri, toplumsal yapının taşıyıcı kolonlarından biridir.

Türkiye bunun ne anlama geldiğini en açık biçimde zor zamanlarında görmüştür, görmektedir ve görecektir.

Depremde, yangında, selde ya da büyük bir toplumsal ihtiyaç anında spor kulüpleri yalnızca yardım yapan kurumlar değil; yüz binlerce insanı çok kısa sürede aynı amaç etrafında örgütleyebilen güçlü toplumsal ağlar olarak hareket etmiştir.

Yönetimleri, sporcuları, üyeleri, taraftarları, dernekleri ve gönüllüleriyle harekete geçen bu yapı, yıllar içinde biriktirilmiş aidiyetin kriz anlarında nasıl toplumsal dayanışma kapasitesine dönüşebildiğini göstermiştir ve gösterecektir de.

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri olan 6 Şubat depremlerinde; Rekabetin en güçlü olduğu camialar dahi felaket karşısında aynı toplumsal sorumluluğun parçası olmuştur.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın örgütlü insan gücü ve dayanışma ağları aynı ülkenin yaralarını sarmak için harekete geçmiştir.

Çünkü büyük camiaları güçlü kılan yalnızca sahip oldukları taraftar sayısı değil, gerektiğinde o milyonları ortak bir amaç doğrultusunda harekete geçirebilme kabiliyetidir.

Yüz yılı aşkın sürede oluşan insan ağı, ortak hafıza ve aidiyet duygusu böyle zamanlarda bir toplumsal sermayeye dönüşür.

Köklenmenin toplumsal karşılığı da budur: Kendi camiasını bir arada tutarken ülkesinin dayanışma gücünü de büyütebilen bir kurum hâline gelmek.

Üç büyük kulübün hikâyesi de aynı sosyolojik gerçeği anlatır

Ancak böylesi bir toplumsal güç bir günde inşa edilmiyor. Yüz yılı aşan camiaları ayakta tutan şey, sportif başarıların toplamından çok daha derinde; zaman içerisinde oluşmuş kurumlarda, ilişkilerde, geleneklerde ve nesiller arasında aktarılan bir arada yaşama kültüründe yatıyor.

Galatasaray’da, 1905 yılında Galatasaray Lisesi’nin içinden doğan güçlü mensubiyet kültürü; Beşiktaş’ta, Serencebey’den başlayarak semti, sokağı ve Çarşı’yı içine alan bir kent aidiyeti; Fenerbahçe’de ise Kadıköy’den doğup ülkenin dört bir yanına yayılan, yüz yılı aşkın büyük bir camia hafızası…

Tarihsel kaynakları farklı olsa da üç büyük kulübün hikâyesi aynı sosyolojik gerçeği anlatıyor: Aidiyet kendiliğinden oluşmuyor; ortak mekânlar, ortak hafıza, süreklilik gösteren ilişkiler ve kuşaklar arası aktarım yoluyla inşa ediliyor.

Çünkü büyük spor kulüplerini yüzyıllık yapan yalnızca zaman değildir.

Zamanın içinde kurdukları bağlardır.

Ve bir ülkeyi güçlü kılan da yalnızca devletin kurumları değil; millet olma duygusunu, ortak hafızayı, dayanışmayı ve birlikte yaşama iradesini kuşaklar boyunca taşıyabilen köklü toplumsal yapılardır.

Bu nedenle Türkiye’nin; renkleri farklı olsa da aynı bayrağın altında milyonları bir araya getirebilen, bu ülkenin toprağına insanına yarınlarına ve gelecek kuşaklarına güçlü bağlarla bağlanan yüz yıllık spor kulüplerine dün olduğu kadar bugün de, yarın da ihtiyacı vardır.