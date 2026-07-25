Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda, Gambiya Genelkurmay Başkanı ile yaptığı sözleşmenin haberini sosyal medyadan ünlü mafya dizisinin, en az kendisi kadar ünlü müziğiyle paylaşıyor.

Üç yılda yedi çeşit silah üretiyor. Orduların en çok tercih ettiği piyade tüfeğine beş ülkeden sipariş geçiliyor. Silah Sanayi Fuarı’nın en gözde stantlarından biri olarak bültenlere konu oluyor. Haberlere göre; Polonya, İngiltere, ABD, Gambiya ve Kenya’nın savunma bakanlıklarından 500 milyon doların üzerinde sipariş alıyor.

Özyurt Silah Sanayii… Geçtiğimiz hafta hakkında yazılan iddianameye göre “izinsiz savaş silahı üretip, yasadışı biçimde satmakla” suçlanan şirket. T24’te haberi kaleme alan Tolga Şardan’ın paylaştığı ayrıntılar çok şaşırtıcı.

ÖZYURT SİLAH SANAYİİ

Şirketin web sayfasına baktığınızda son derece “olumlu ve havalı” ifadeler sizi karşılıyor: “Özyurt Silah Sanayi A.Ş., savunma sanayi için mühimmat, patlayıcılar, itici tozlar ve enerji malzemeleri tedarik eden uluslararası bir firmadır.

Şirketimiz; topçu mühimmatı, havan topu, roket sistemleri, TNT ve RDX patlayıcıları ve çeşitli kalibrelerde itici tozlar dahil olmak üzere geniş bir ürün portföyü sunmaktadır.”

Sayfada yapılan vurguya da dikkat çekmeli:

“…tüm mühimmat ve itici madde tedarik operasyonlarında güven, kalite, mevzuata uyum.”

AMA

Özyurt Silah Sanayi’nin ortağı İhsan Özyurt’un da aralarında bulunduğu yedi sanık Ankara’da hâkim karşısına çıktı ve savcılık makamı, İhsan Özyurt hakkında 20 yıldan 41 yıla kadar hapis cezası istedi. Henüz medyada hak ettiği ilgiyi bulamasa da haberler böyle…

6136 sayılı Ateşli Silahlar Yasası’na muhalefet iddiası dava dosyasında yazıyor. Yargılamanın ‘can alıcı’ yanı ise orası değil; savunma sanayisi söz konusu olduğunda sürekli gündeme gelen, getirilen; uluslararası fuarlarda Milli Savunma Bakanı ile fotoğraf veren şirketin “üretim izni”nin bulunmadığının tespiti. Şirket, “izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” ile suçlanıyor.

Belirtilene göre iki ayda -o da bir vatandaşın eposta ihbarıyla- jet bir biçimde şirket hakkında iddianame hazırlanmış. İhbarda, şirketle bağlantılı bir polisin Hatay’a gönderilmek üzere silah kaçakçılığı aracılığından bahsedilmiş.

Bu ihbar üzerine Milli Savunma Bakanlığı’ndan Özyurt Silah Sanayi şirketi sorulmuş ve kendini “mevzuata uyumlu” olarak niteleyen, uluslararası silah fuarlarına katılan, uluslararası silah sözleşmeleri yapan, Türkçe-İngilizce-Arapça olarak tasarlanmış web sitesine kolayca ulaşılan; ortaklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere siyaset, diplomasi ve bürokrasinin üst düzey yetkilileriyle boy boy fotoğraf paylaştığı şirketin meğer gerekli üretim izin belgesi ve tesis güvenlik belgesi yokmuş!

ALTIN MERMİ

Firmanın merkezi Beştepe’deymiş; iki tesisi de Ankara, Sincan’da… Polis firma sahiplerinden birinde arama yaparken, bir başka tesisten iki kapalı kasa araç ayrılıyor. “Delillerin kaçırılabilme” olasılığından ötürü polis araçları durduruyor. Tesis müdürünün kullandığı araçtan çıkarılanlar çok ilginç: ruhsatsız altın renkli kalaşnikof, silah aksamı, binlerce mermi. Diğer araçtan da kalaşnikoflar, tabancalar, nişancı tüfekleri çıkıyor.

ÖZYURT KARDEŞLER

1984 doğumlu şirket ortağı Serdar Özyurt bir tv’ye röportaj veriyor ve Hatay’a yapmayı planladıkları 94 bin metrekare yeni fabrikalarına 60 milyon dolar ayırdıklarını söylüyor. Ekliyor: “Türkiye’nin en büyük mühimmat fabrikası olacak.”

TÜRKİYE’DE İZİN

Silah şirketlerinin kurulabilmesi için gereklilikler, birbirinden küçük farklarla ayrılsa da genel olarak ortak bir yasal süreçte izleniyor. Güvenlik mimarisi ön şart olarak öne çıkıyor. Başlarken bu başvuruyu yapanlara güven ilk sırayı alıyor. Şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve kilit teknik personel detaylı güvenlik soruşturmasından geçer. Ardından projedeki güvenlik ayrıntıları titizlikle inceleniyor.

Silah gibi özel bir üretimin projelendirilmesi için şirketin teknik altyapısının, üretim standartlarının, kalite yönetim sistemlerinin (ISO, NATO standartları vb.) belgelenmesi gerekiyor. Ayrıca “Son Kullanıcı Sertifikası” da uluslararası sözleşmelere konulduğunda ciddi bir yaptırım konusu haline gelebiliyor.

5201 Sayılı Kanun’u esas alarak Milli Savunma Bakanlığı’na başvuru yapılmasıyla ilgili kurumlarla irtibatlı bir biçimde “Kuruluş İzni” aşamasına geçiliyor. Ardından “Üretim İzni” adımının, “Bakan Oluru” ile olumlu ilerletilmesi halinde “Üretim İzin Belgesi” edinilebiliyor. Denetimler olumlu sonuçlanmazsa, altı aydan önce bir daha başvuru yapılamıyor.

Bakanlık sayfasında, Kontrole Tabi Liste (KTL) kapsamında bulunan bir malzemenin üretimi için, Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamından “Üretim İzni” alınması gerektiği yazıyor. Namlulu silahlardan, tanklara, zırhlı muharebe araçlarından, roket ve roketatarlara, askeri patlayıcılardan harp silahlarına ait her türlü mühimmata vb. hemen her şey KTL kapsamında.

Üstelik; MSB izin vermeden önce Genelkurmay Başkanlığı’ndan ve Dışişleri Bakanlığı’ndan da görüş almak zorunda.

PEKİ, NASIL?

Akıllardaki soru aynı: Bakanlığın yetkilendirmediği, üretim izni bulunmadığı bildirilen şirket nasıl kurabiliyor? Nasıl bu kadar rahat bir biçimde silah fabrikası kurabiliyor? MilliSavunma Bakanlığı’nın izni olmadan Türkiye’de savaş araç-gereçleri ve mühimmatı üretilemezken, bu fabrika göstere göstere nasıl üretebiliyor ve ihraç edebiliyor?

Eğer ruhsatsız ve izinsiz ise nasıl silah üretebiliyor; ürettiklerini nasıl böyle çekincesizce satabiliyor, hatta uluslararası sözleşmeler yapabiliyor? Yaptığı işleri yine korkusuzca nasıl duyurabiliyor? Milli Savunma Bakanı, ruhsatsız-izinsiz şirketin standını ziyaret edebiliyor?

Daha da önemlisi; bu olağanüstü büyük yatırımlı fabrikaların sermayesi nasıl ve nereden geliyor?

Ruhsatsız silah kullanılamazken, ruhsatsız silah fabrikası nasıl açılabiliyor?