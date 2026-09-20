Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dersini almak!
Cumhur Önder Arslan
Son Köşe Yazıları

Dersini almak!

20.09.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Ne G.Saraylı futbolcular, ne G.Saray yönetimi, ne de Okan Buruk geride kalan 4 sezonda hiçbir şeyden ders almadığı için; Trabzonspor karşısında böylesine ağır bir mağlubiyeti yaşayarak yine “sınıfta kaldı”! Neyse, 2026- 27 eğitim ve öğretim yılı daha yeni başladı... Alınacak çok ders var sayın Buruk ve sayın Özbek...

İlgili Konular: #galatasaray #Maç #futbol #Futbolcu

Yazarın Son Yazıları

Dersini almak!

Ne G.Saraylı futbolcular, ne G.Saray yönetimi, ne de Okan Buruk geride kalan 4 sezonda hiçbir şeyden ders almadığı için; Trabzonspor karşısında böylesine ağır bir mağlubiyeti yaşayarak yine “sınıfta kaldı”!

Devamını Oku
20.09.2026
Filenin Sultanı olmak nasıl bir şey biliyor musunuz?

Filenin Sultanları... Kadın voleybolcularımıza çok yakışan bir ifade... Söylemesi kolay... Ama aslında Filenin Sultanı olmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir erkek olarak, dilim döndüğünce anlatayım...

Devamını Oku
07.09.2026
Alışmayız başkan!

85 milyonluk ülke sabahın kör vakti uyanıp heyecanla TV başına geçip, Milli Takım’dan galibiyet bekledi.

Devamını Oku
23.06.2026
Raconu şimdi ‘millet’ keser!

Dünya Kupası için 24 yıl bekledik, 6 gün içinde tüm hayallerimiz yıkıldı.

Devamını Oku
22.06.2026
Kaos yaratanlardan daha çok ‘İtalyanız’!

Montella ne demişti Paraguay maçından önce...

Devamını Oku
21.06.2026
Artık yüzleşme vakti!

Monaco mağlubiyeti, işe yarayan oyuncularla kadro derinliği yaratılması gerektiği gerçeğini üst üste 4. sezonda da hem Okan Buruk’un hem Dursun Özbek’in hem de kendini koca kulübün “futbol aklı” zanneden bazı yöneticilerin yüzüne acı şekilde çarptı!

Devamını Oku
11.12.2025