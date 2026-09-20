Ne G.Saraylı futbolcular, ne G.Saray yönetimi, ne de Okan Buruk geride kalan 4 sezonda hiçbir şeyden ders almadığı için; Trabzonspor karşısında böylesine ağır bir mağlubiyeti yaşayarak yine “sınıfta kaldı”! Neyse, 2026- 27 eğitim ve öğretim yılı daha yeni başladı... Alınacak çok ders var sayın Buruk ve sayın Özbek...
Dersini almak!
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Ne G.Saraylı futbolcular, ne G.Saray yönetimi, ne de Okan Buruk geride kalan 4 sezonda hiçbir şeyden ders almadığı için; Trabzonspor karşısında böylesine ağır bir mağlubiyeti yaşayarak yine “sınıfta kaldı”!
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