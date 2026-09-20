Merdan Yanardağ’a oksimoron suçlama!

“Merdan Yanardağ Casustur” suçlaması, “Seçimsiz Demokrasi” ya da “Yumurtasız Omlet” gibi oksimoron bir ifadedir.

Emre Kongar

İdrisi Bitlisi ve aşiretler

14.8.2026 günkü Cumhuriyet gazetesinde Zülâl Kalkandelen kardeşimizin “Emek sömürücüsü aşiretler ve demokrasi oyunu” başlıklı yazısını okurken “Doğu’nun aşiretleri adlı azı dişim” zonklamaya başladı.

Özdemir İnce

Fon soygunu nasıl işliyor, soymaya devam mı?

Şüphesiz ayrıntılar önemlidir.

Orhan Bursalı

Fon krizi mi, ağ krizi mi?

Son günlerde sonucunu gördüğümüz ancak nedenleri üzerinde araştırılması gereken çok sayıda noktaya sahip yeni finansal krizimizi, sadece yatırım fonları etrafında bir likidite sorunu veya belirli sayıda yatırımcının zararı olarak okumak eksik olur.

Veysel Ulusoy

Margarita’ya veda

Sevgili Gülsen Tuncer’in sonsuzluğa göçmesiyle sinema, tiyatro ve televizyon dünyamız yasa büründü.

Zeynep Oral

Sen hangi aileyi koruyorsun arkadaş?

Sevgili dostlarım, iktidar partisi AKP ve yandaşları baktılar ki özellikle Üsküdar kuşatması, Melih Gökçek’in milletle alay etmesi, onun mal varlığını açık eden gazetemizin yazarı Murat Ağırel’in ve ailesinin ölümle tehdit edilmesi, ne olduğu belli olmayan süreç, uluslararası ticaret mahkemelerinden gelen milyonlarca ceza, Öcalan’ın villası işgal harekâtına zarar veriyor, hemen yeni bir cephe açma gerektiğini düşündü ve “Ailem Güvende” adlı operasyonunu başlattı.

Işıl Özgentürk

Canavarların bahçesinde

Almanya bugün gene sandıkta.

Nilgün Cerrahoğlu

Yıpratan yenilgi

Thomas Reis pek uğraşmamış.

Ebru Kılıçoğlu

Dersini almak!

Ne G.Saraylı futbolcular, ne G.Saray yönetimi, ne de Okan Buruk geride kalan 4 sezonda hiçbir şeyden ders almadığı için; Trabzonspor karşısında böylesine ağır bir mağlubiyeti yaşayarak yine “sınıfta kaldı”!