Filenin Sultanları... Kadın voleybolcularımıza çok yakışan bir ifade... Söylemesi kolay... Ama aslında Filenin Sultanı olmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir erkek olarak, dilim döndüğünce anlatayım...

Ülkemizde kadın olmanın bunca zorluğuna rağmen Türkiye’nin geleceği milyonlarca kız çocuğuna her smaçta “Ben de bir gün Eda, Zehra, Vargas, Hande, İlkin Ablam gibi olacağım” dedirtip hayal kurdurmak, inandırmak, “rol model” haline gelmektir Filenin Sultanları olmak...

Bazen umutsuzluğa kapılan, yaşamının her dakikasında zorluklarla boğuşan yüzbinlerce kadına, asla vazgeçmemeyi öğretmek ve kazanılan her sayıda “Biz istersek başarabiliriz” cümlesini kurdurabilmektir Filenin Sultanları olmak...

Ve bu ülkenin tüm sıkıntılara göğsünü geren her bir annesine kendi öz evladı gibi hissettirip hepsinin gözlerinden akan mutluluk gözyaşlarında “Seninle gurur duyuyorum kızım” dedirtebilmektir Filenin Sultanları olmak...

Dedim ya söylemesi kolay... Ama milyonlarca çocuğun, gencin, kadının, annenin yüreğine umut olup hayatlarına dokunarak “Filenin Sultanları” dedirtmek asıl olay...