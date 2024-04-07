‘Ben bildiğimi yaparım’ - Ahmet Arpad
Paul Bonatz (1887-1956)
Stuttgartlı bir mimardı.
İkinci Dünya Savaşı
yıllarında Türkiye’ye sığınan
Alman profesörlerinden
biriydi. 1943’te Türkiye’ye
kaçmasının nedeni Münih
tren istasyonu projesini kendi
kafasına göre değiştirmek
isteyen Hitler’le anlaşmazlığa
düşmesiydi. 1945-1954
yılları arasında İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nde öğretim üyesi
olan Bonatz, Anıtkabir
projesinde uluslararası
jürinin başkanlığını yaptı,
Ankara Saraçoğlu mahallesini
tasarladı, ülkemizde birçok
önemli projeye imza attı.
TARİHİ TREN İSTASYONU
Kent plancısı ve mimarı
Bonatz’ın adı Almanya’da son
yıllarda dillerden düşmüyor!
Onun önemli yapıtlarından
biri kabul edilen Stuttgart’ın
tarihi tren istasyonu kısmen
yıkıldı. Yeni istasyonun
yeraltına yapılması
planlanıyor. Yapımı bitince
Bonatz’ın istasyonu da bir
“alışveriş merkezi” olup
işlevini tamamen yitirecek.
Bugünkü 16 peronlu tarihi
istasyonda her saat 40 tren
durup kalkıyor. Yeraltı
istasyonu ise sadece sekiz
peronlu olacak! Yerüstündeki
raylar kalkınca boşalacak
araziye milyonerlerin satın
alabileceği sayısız lüks yapı
kondurulacak ve birileri bu
projenin milyarlık kaymağını
yiyecek! Stuttgart parkında
da iki yüzün üzerinde tarihi
çınar yeraltı istasyonuna yer
açmak için yok edilmişti.
2010 güzünde bu ağaçların
kesilmesini çimenlere
oturarak engellemek isteyen
binlerce genç yaşlı insanı
püskürten polisin kaba
kuvvet kullanması sonucu
450 kişi yaralanmıştı. Daha
kötüsünü İstanbul 2013’te
Gezi’de yaşadı!
Bu arada kentin altına ve Ulm yönündeki dağlara toplam 60 kilometrelik tünel açıldı! Yöre arazisinin büyük bir bölümü kireç taşından oluştuğu için suyla karıştığı anda büyük risk taşıyor. Budapeşte’den sonra Avrupa’nın ikinci büyük kaplıca kenti olan Stuttgart’ta bu projeyle şifalı yeraltı sularının büyük tehlikeye girmesinden korkuluyor. Bütün bunlar neden mi yapılmak isteniyor? Bu projeyle Paris-Budapeşte arasında trenlerin daha hızlı çalışacağı söyleniyor. Ancak 20 yıl önce “2.5 milyar Avroya çıkacak” dedikleri ve bu arada 12 milyar Avroya dayanmış olan Stuttgart-Münih bağlantısıyla iki kent arası 33 dakika kısalacakmış! Bugün hızlı trenler iki kent arasını 2 saat 19 dakikada kat ediyor.
Alman Devlet Demiryolları kaynakları ise 1991’de ilk kez sefere konan hızlı ICE trenlerinin Stuttgart’ı Münih’e 2 saat sekiz dakikada bağladığını kanıtlıyor. 1991’den bu yana modernleştirilen süper hızlı trenler 20 yıl sonra daha hızlı gideceklerine acaba neden daha yavaş gidiyor? Konuyu projeye karşı çıkan Almanya Tren Sürücüleri Sendikası’na sorduğumda şu yanıtı almıştım: “Çünkü StuttgartUlm arasındaki rayların bakımına son yirmi yılda hemen hemen hiç yatırım yapılmadığı için hattın büyük bölümünde trenler ağır gitmek zorunda.”
"BULDOZER POLİTİKASI"
20 Şubat 2010’da
“temel attılar”, “2020’de
bitecek” dediler. Dev, çılgın
demiryolu projesi bir türlü
bitmedi! Şimdi “2027 sonu”
diyorlar. Bu arada insanlar
politikacılardan iyice soğudu.
Bonatz’ın 102 yıllık tarihi
istasyonunu kanatsız bir
kuşa çevirerek riskli, altından
kalkması gerçekten çok
güç bir projeye olmayan
milyarları yatırmakta inat
edenler kenti ikiye böldü.
Hakkını arayan, kimi şeylerin
son ana kadar kendisinden
gizlenerek tepeden inme
yapılmasına ve “Ben bildiğimi
yaparım” diyenlere karşı
koyan Stuttgart insanı 14
yıldır her pazartesi akşamı
kent merkezinde gösteri
yapıyor. Son yıllarda
Almanya’nın çoğu kentinde
gereksiz ve pahalı projelere
karşı çıkanların hızla artması
dikkat çekiyor. Stuttgart’ta
insanlar kukla olmadıklarını
2010’dan bu yana her hafta
sokağa dökülerek kanıtlıyor!
18 Mart 2024 akşamı yapılan
700. gösteriye yaklaşık 2 bin
kişi geldi. Çoğu müdavimdi!
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