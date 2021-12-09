09 Aralık 2021 Perşembe

Gazetemizin gerçek sahipleri, değerli okurlarımız,

Cumhuriyet gazetesinin, ilkeli çizgisi, tutarlı yürüyüşü, habercilik ve yorumculuktaki güçlü yanı ile her gün evinizin, ailenizin, işyerinizin vazgeçilmez unsurlarından olduğunun ayrımındayız.

Gazetemiz, son bir haftadır yayımladığımız ve okurlarımıza bilgi sunan yazılarımızda da birkaç kez yinelediğimiz gibi, yaklaşık son üç yılda önemli atılımları, yenilikleri gerçekleştirme ve tasarımları yaşama geçirme başarısı elde etmiştir. Bunun sonucunda, gazetemizin sürekli zarar yönünde beliren bütçe dengesi, uzun yıllar sonra denk hale getirilmiştir.

Ancak son birkaç ayda, tümüyle siyasal iktidarın inatla sürdürdüğü kötü ekonomik uygulamalar ve döviz kurunun tarihsel yükselişi karşısında, gazete kâğıdı, matbaa ve diğer üretim maliyetlerinde beklenmedik artışlarla karşılaşan gazetemiz, bütçe denkliğini dış etkenler nedeniyle yeniden yitirme gerçekliğiyle karşı karşıya kalmıştır.

Cumhuriyet gazetesinin yayımlanmasından sorumlu olan Cumhuriyet Vakfı ve ilgili şirketimiz, bu olumsuz ortam karşısında, gazetemizin yaşamını sürdürebilmesi için çeşitli kararlar almış ve bunları uygulamaya geçirmeye başlamıştır.

2018 yılı Ağustos ayından beri okurlarımızın bütçelerini zorlamamak amacıyla Cumhuriyet gazetesi, çeşitli ekonomik ve siyasal baskılara, ilan yasaklamalarına karşın fiyatını 2.5 lirada tutuyordu.

Bu dönemde birçok gazetenin fiyatını birkaç kez yükseltmesine karşın Cumhuriyet fiyatını yükseltmeme tutumunu sürdürmekte kararlı davranıyordu. Ancak gelinen noktada gazetemiz, fiyatını bugünden başlayarak 3 liraya çıkarmak zorunda kalmıştır.

Sadık ve bilinçli okurlarımızın demokrasi, laiklik ve aydınlanma yolunda Cumhuriyet gazetesini yalnız bırakmayacaklarına inanıyor, esenlik dolu günler diliyoruz.