Deprem ve engelliler

28 Mart 2023 Salı

6 Şubat tarihinde dokuz saat arayla meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimizde 50 bine yakın vatandaşımızı kaybettik, 107 bin vatandaşımız da yaralandı.

Bu depremlerden kurtarılan vatandaşlarımızdan bir kısmı hayatlarının geri kalan kısmını engelli olarak geçirecekler. Psikolojik ve fiziksel olarak rehabilitasyonlarına hızla başlanılması gerekmektedir. Depremin yaraları sarılırken bu engelli vatandaşlarımızın zaman geçirilmeden ele alınması, tıbbi müdahaleleri tamamlanıp, ortez, protez ve diğer gereksinimlerinin bir an önce giderilmesi önem arz etmektedir.

Engelli olan özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin tedavileri tamamlandıktan sonra spora yönlendirilmeleri, bahsettiğimiz fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonları açısından çok önemlidir. Spor, engellilerin rehabilitasyonu açısından en hızlı ve en etkin rehabilitasyon aracıdır. Yaşadıkları felaketten biraz uzaklaşmaları, öz güvenlerini tekrar kazanmaları spor yolu ile mümkün olacaktır. Önceki depremlerde engelli olup da değişik branşlarda çok başarılı olan bir çok sporcumuz bulunmaktadır.

Bu konuya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın eğilmesi, ilgili federasyonlarla engelli olan bu vatandaşlarımıza ulaşılması ve hayata küsmemeleri için benzer durumdaki engelli sporcuların neleri başarabildikleri, engelleri nasıl aştıkları anlatılmalıdır. Kendilerine uğraşabilecekleri spor branşları olduğu gösterilmelidir.

Diğer bir husus ise depremde ve öncesinde engelli olan çocuklarımızın ve gençlerimizin spor kulüplerindeki branşlardan faydalanabilmeleri için spor kulüplerimize her bir engelli sporcu için aylık maddi bir destek sağlanmalıdır. Çünkü bu kulüpler özel eğitim kurumları gibi, engelli vatandaşlarımıza rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Bu sayede spor kulüplerimiz de daha fazla engelli sporcuya ulaşacak ve onları yetiştirecektir.

Deprem neticesinde öksüz kalan çocuklarımızı da unutmamak gerekiyor. Türk Eğitim Derneği (TED) Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu’nun şu sözü çok önemli “Depremzede öksüz çocukların ellerini tutacak ebeveynleri yoktur, iki elleri de boştadır. Siz tutmazsanız başkaları tutar" Bu anlamlı sözün iyi analiz edilmesi lazım. Bunun için başlattıkları eğitim kampanyasının desteklenmesi çok önemlidir.

Ders almadığımız depremlerin neye mal olduğunu en son Kahramanmaraş’ta ve etkilenen diğer on ilimizde tekrar gördük. Sadece onbir ilimiz değil tüm ülke olarak acıyla yıkıldık. Umarım bu sefer bir ders alırız ve bu tür bir acıyı tekrar yaşamayız.