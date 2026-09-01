Bu başlıktaki cümle, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Ermenistan’ın eski (ikinci) cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a ait. Cezaevinden yaptığı açıklamada Koçaryan, hazirandaki seçimlerden zaferle çıkan, böylelikle üçüncü kez üst üste seçim zaferi elde eden Başbakan Nikol Paşinyan’ın, Ermenistan’ı Türkiye’ye tabi kılacağını söyleyerek böyle giderse herkesin Türkçe öğrenmek zorunda kalacağını dile getirdi.

Hatırlayacağımız üzere, Ermenistan’da 7 Haziran’da yapılan parlamento seçimleri, sadece ülke içindeki siyasi kutuplaşmanın değil aynı zamanda uluslararası jeopolitik rekabetin de gölgesinde geçmişti. Rusya’nın Ermenistan’daki milliyetçi muhalefete destek vermesine karşılık ABD, AB, Türkiye ve Azerbaycan, Paşinyan’ı desteklemişti. Dolayısıyla Trump ile İngiltere ve AB’nin Ukrayna konusunda çatışma halinde olmalarına karşılık, Ermenistan konusunda takip ettikleri çizginin örtüştüğü görülüyordu. Sonuçta Batı’nın desteklediği Paşinyan seçimleri kazandı fakat Azerbaycan’ın talep ettiği şekilde anayasayı değiştirmesi için gerekli anayasal çoğunluğu elde edemedi. Bundan da ötede, toplumun Paşinyan taraftarları ve karşıtları olarak bölündüğü görülüyordu.

Fakat Paşinyan seçimlerden sonra koltuğunu sağlamlaştırma konusunda hiç vakit kaybetmedi: Önce yurtdışında yaşayan Ermenilerin (Ermeni diyasporası) oy hakkını kısıtladı. Yeni kabul edilen yasaya göre, diyaspora mensuplarının seçimlerde oy kullanabilmesi için seçimlerden önceki iki yıl içinde en az bir yıl süreyle Ermenistan’da bulunmuş olması gerekiyor. Bu düzenleme, Türk karşıtı diyaspora üyelerinin etkisini kıracak olsa da asıl darbeyi Rusya’da yaşayan ve sayıları 2 milyonu bulan Ermenistan vatandaşları yiyor. Böylelikle Rusya’nın Ermenistan seçimlerine etki etme ihtimali zayıflatılmış olacak.

Paşinyan’ın bir diğer adımı, Ermeni Kilisesi’ne karşı oldu. Kilisenin başrahibi olan Katolikos II. Karekin hakkında soruşturma açıldı. Paşinyan kilisenin başına, kendisine bağlı birisini getirmeyi hedefliyor. Rusya’yla yakın ilişkiler içinde olan II. Karekin, seçimlerde Paşinyan’a karşı mücadele yürütmüştü.

RUS LİDER KOÇARYAN’A ŞANS DİLEDİ

Diğer taraftan da Ermenistan’ın eski cumhurbaşkanı Koçaryan dahil olmak üzere, çeşitli muhalif siyasetçiler hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatıldı ve tutuklamalara girişildi. Fakat ilginçtir, Rusya Devlet Başkanı Putin, cezaevinde bulunan Koçaryan’ı doğum gününde tebrik etti ve Koçaryan’a “bu zor süreçte” şans diledi. Paşinyan’ın AB’ye üyelik konusunda referandum düzenleneceğini açıklaması ve seçimden hemen sonra Rusya’dan uzaklaşma yönündeki adımlarını sıklaştırması, Rusya’da epey rahatsızlık yarattı.

Bütün bu tutuklamalar ve tasfiyelerin Trump yönetiminin onayı olmadan yapılmasını düşünmek çok zor. Batılıların Moldova’da ve diğer bazı ülkelerde uyguladığı toplumu yukarıdan müdahalelerle biçimlendirme projesinin burada da hızla yürütüldüğü görülüyor.

Sonuç olarak, Türkiye’yle barışma politikasını savunan Paşinyan’ın güçlenmesi, Türkiye’nin de tabii ki lehine bir durum. Ancak bu şekilde bir tasfiye süreci sonucunda Ermenistan’da derinleşecek olan kutuplaşma ve oluşacak tepkiler, burasının geleceği konusunda soru işaretlerine yol açıyor. Paşinyan’a tepkilerin Türkiye’ye tepkilerle birleşme olasılığı güçleniyor.

Kafkasya’yı yakın mercek altında tutmaya devam edeceğiz