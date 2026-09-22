Rusya'da geride bıraktığımız hafta yapılan seçimlerde sürpriz beklenmiyordu; nitekim hiçbir sürpriz çıkmadı. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi, resmi sonuçlara göre seçimlerden güçlenerek çıktı.

Bu seçimlerin, Ukrayna ile başlıca üç çeşit bağlantısı vardı: Birincisi, bu seçimler Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan savaşın başladığı 2022’den bu yana yapılan ilk seçimler. İkincisi, bu seçimlerde ilk kez, Rusya’nın 2022’de resmen egemenliğine geçirdiğini (ilhak ettiğini) açıkladığı dört ilden (Donetsk, Luhansk, Zaporojye, Herson) milletvekilleri seçilerek Rus parlamentosuna giriyor (2014’te de Kırım ilhak edilmiş ve benzer şekilde Rus seçim sistemine katılmıştı). Tam da bu nedenden ötürü Ukrayna, bu seçimleri gayrimeşru ilan ederek dünyaya, seçimleri tanımama çağrısında bulundu. Üçüncüsüyse önceden de yazdığım üzere, Ukrayna yönetimi ve Batı dünyası, Rusya’nın bu seçimlerin ardından yeni bir seferberlik ilan edip yüz binlerce askeri daha Ukrayna sınırına göndereceğini söylüyor, Putin ise reddediyordu. Kimin haklı olduğunu çok yakında göreceğiz.

UKRAYNA’YI ZOR BİR KIŞ BEKLİYOR

Kimileri bu seçimlerin Ukrayna savaşına yönelik kamuoyu desteği açısından da bir gösterge olacağını söylüyordu ki aslında bu pek gerçekçi bir beklenti değildi. Çünkü, Putin’in Ukrayna’ya yönelik savaşına sadece iktidar partisi değil, parlamentodaki partilerin tamamı destek veriyor. Ukrayna’nın Rus milli bilinci açısından taşıdığı önemi daha önceden epey yazmıştık. Ayrıca 2000’lerin ikinci yarısından beri Rusya’daki parlamento içi partiler Kremlin’in denetimi altında. Ama buna karşın Kremlin işi şansa bırakmadı ve Ukrayna savaşına karşı çıkan belli başlı tek parti olan, 2007’den beri parlamento yüzü görmeyen liberal eğilimli Yabloko Partisi’nin seçimlere katılımını engelledi (Engellemeseydi bu parti barajı geçecek oyu alır mıydı, o ayrı konu).

Seçimler, Rusya’da en azından yakın gelecekte seçim yoluyla değişim beklemenin de temelsiz olduğunu gösterdi. Kremlin, seçim sürecini atlatmış olarak ve kamuoyunu arkasına aldığını söyleyerek savaşa daha fazla odaklanma imkânı buldu. Dolayısıyla Ukrayna’yı zor bir kış bekliyor.