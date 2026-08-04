Yaza girerken bu yazın Ukrayna’da Doğu Avrupa’da her bakımdan sıcak geçeceğini söylüyordum; gelişmeler maalesef bunu doğru çıkardı. Şimdi de sonbaharın her bakımdan ürperten soğuklarla geleceğini söylemek yanlış olmayacak.

Öncelikle Rusya’da bu eylülde parlamento seçimleri var ve Rusya’nın seçimlerden sonra yeni bir seferberliğe gidip cepheye birkaç yüz bin ek asker getirme ihtimali giderek daha fazla konuşuluyor. Bu konuyu geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet adına katıldığım basın toplantısında Zelenski’ye sormuştum ve Zelenski, kendilerinin böyle bir ihtimali göz önünde tuttuklarını, buna göre de hazırlıklarını yaptıklarını söylemişti. Bugünlerde Ukrayna yönetimi bu ihtimali daha yüksek sesle dillendiriyor. Ayrıca sonbaharda Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus tarafından yeni bir taarruza geçme ihtimalinden daha sık söz ediliyor. Hatırlayacağımız üzere; 2022’nin Şubatı’nda Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir Rusya sınırı tarafından, bir de Belarus tarafından saldırmıştı. Ukrayna-Belarus sınırının Kiev’e sadece 150 kilometre mesafede olması güvenlik endişelerini artırıyor. Gerçi sınırın durumu 2022’deki haline hiç benzemiyor. O dönemde her iki tarafın köylülerinin bir diğer ülkeye rahatlıkla girebilmesine, sınırın nereden geçtiğinin bile pek belli olmamasına karşılık şimdi bu sınır epey tahkim edilmiş durumda. Kiev yakınlarındaki tahkimatlar da Rusları şehirden çok daha uzak noktalarda karşılayacak şekilde yapıldı. Ne var ki Kiev’i batıya bağlayan yollar bazı noktalarda Belarus sınırına kırk kilometre kadar yakın yerlerden geçiyor. Rusların bu yolu yakından ateş açarak kontrol altına alabilmesi, Kiev’de hayatı epey zorlaştırır. Ayrıca Belarus’a konuşlanacak Rus kuvvetleri taarruza geçmese bile Ukrayna’nın Rusya’ya karşı cephe hattının bin kilometre daha genişlemesine, yani bin kilometrelik bir alana daha kuvvet ayırmasına yol açar ki bu, Ukrayna’nın doğudaki topraklarını savunmasını iyice zorlaştırır.

Kiev’de hayatı zorlaştıracak tek şey, Belarus’tan taarruz değil. Hatırlanacağı üzere, Rusların geçen yıllarda Kiev’e düzenledikleri hava saldırıları, Kiev’de kış döneminde hayatı felç etmişti. Hatta şubat ayında bir ara, evlere günde üçer saat elektrik verilebiliyordu. Hele bu kış, durumun daha da zor olacağını bizzat Zelenski söylüyor. Zira Ruslar enerji tesislerine yeni saldırı yapmasa bile geçen yılki saldırıların hasarı giderilebilmiş değil.

BATI’YLA İLİŞKİLERDE ZORLU DÖNEM

Sonbahar, Ukrayna siyasetinde de soğuk rüzgârların eseceğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Kiev’de, savaşın başından bu yana en büyük protesto gösterisi düzenlendi. Temmuz ayına kadar savunma bakanlığı görevini yürüten ve söylendiğine göre, silahlı kuvvetlerdeki yolsuzlukların üzerine giden bir isim olan Mihaylo Fedorov’un Zelenski tarafından azledilmesi hem Batılı ülkelerin hem de Ukrayna’daki Batı yanlısı grupların yoğun protestolarına neden oldu. Gelişmeler, Zelenski’yi Batı ile ilişkilerinde zor bir dönemin beklediğini gösteriyor.

Ukrayna’ya Batılı ülkeler ve Polonya, Rusya’yı zayıflatma politikası çerçevesinde, bu zamana kadar bir ölçüde destek verdi. Ancak bu yardımın daha ne kadar süreceği belli değil. Zira İngiltere’de yeni hükümetin daha çok iç politikaya odaklanacağı, bu nedenle Kiev’e desteği sürdürse bile bu desteğin aksamalı olacağı konuşuluyor. Ukrayna yönetimini daha çok düşündüren ise gelecek yıl oluşucak siyasi tablo: Avrupa’nın önde gelen üç ülkesi Almanya, Fransa ve Polonya’da 2027’de seçimler var ve her üç ülkede de Ukrayna’ya desteğe karşı çıkan kesimlerin kazanacağı konuşuluyor.

Kısacası Ukrayna, sonbahar ve kışa böyle bir belirsizlikler yumağıyla giriyor.