06 Şubat 2023 Pazartesi

Buz gibi havada, maçın ilk dakikası dolmamışken Muslera ile Torreira’nın ‘boşluğuna gelen’ bir paslaşmayı affetmiyor Trabzonspor ve Gomez’le ilk golü imzalıyor, Şoktan uzun süre çıkamıyor Galatasaray. Özellikle Torreira ve Barış Alper’in sık sık aksadığı dağınık, konsantrasyonu düşük bir futbol sergiliyor rakibi karşısında. Trabzonspor’a gelince, 4-1-4-1’lik teknik dizilişi ve hem defans hem ofansta yoğunlaşmayı başaran oyun anlayışıyla Galatasaray’ın ataklarını ustaca kesiyor, baskısını hissettirerek rakibini sahasına hapsetmeyi başarıyor. 15 dakika... Bundan sonra, Galatasaray’ın oyunu yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Özellikle Mertens’in ön plana çıktığı organizasyonlardan birinde, 18. dakikada Icardi’nin asistiyle golü bulan da o oluyor. Golden sonra hem skor hem oyun dengeleniyor. Dengeyi Galatasaray lehine bozan Okan Hoca’nın ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri oluyor. Baskı Trabzonspor’a hata yaptırıyor. Yunus’a yapılan faule çalınan penaltıyı ağlara yollayan isim 53’te Icardi oluyor. Galatasaray, maçın özellikle son bölümünde bol bol pozisyona giriyor. Ancak hemen hepsi Uğurcan’a takılıyor. İki takımın da son çabaları skoru değiştirmiyor. Galatasaray zor maçtan üç puanı alıp 12’de 12’yle yola devam ediyor.