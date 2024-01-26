Asabiye
Ligin en dibinden yukarı doğru bir tırmanışa geçmek istiyor İstanbulspor ve Galatasaray’da böyle baskılı, tutkulu bir futbolu belli ki kimse beklemiyor Sarı-Kırmızılı takımda… Buna bir de Galatasaray’ın eksikleri ekleniyor. Ama Galatasaray’ın en önemli eksiği, halk diliyle ‘asapları’… Zira 4-5-1 taktik dizilişe sahip kalabalık İstanbulspor orta sahası ve ona yapışık oynayan defansı, topu kapar kapmaz Galatasaray kalesine ‘roket’liyor. Bu da yüksek topla oynama oranı, baskı ve seyirci üstünlüğüne rağmen bir pozisyon bile yaratamayan Galatasaray’da sinir kat sayısını yükseltiyor.
İlk golü bulan ve bunu ‘Bak geliyorum gol atacağım’ diye yapan tarafın 28’de Sambissa’yla İstanbulspor olması da durumu pekiştiriyor. Hatta ikinci de geliyor İstanbulspor’dan ama elle oynama sonucu çalınan ve Kerem tarafından ağlara yollanan penaltı vuruşu kaderi (ve bundan sonra geldiği için İstanbulspor’un golünü) değiştiriyor.
Kalan dakikalarda gerilim de tempo da devam ediyor. Bu gerilimde kararlarında geç ve tereddütlü kalan hakemlerin de etkisi var. 79’da yine Kerem’in serbest vuruşu sonrası Galatasaray artık iyice yorulan rakibine net mesajı veriyor: “Bırak artık, ben kazanacağım.” Icardi’nin 90+2’de attığı penaltı golü bu mesajı pekiştiriyor. Galatasaray asabını geri kazanınca, maçı ve önemli 3 puanı da kazanıyor.
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