Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Asabiye

26 Ocak 2024 Cuma

Ligin en dibinden yukarı doğru bir tırmanışa geçmek istiyor İstanbulspor ve Galatasaray’da böyle baskılı, tutkulu bir futbolu belli ki kimse beklemiyor Sarı-Kırmızılı takımda… Buna bir de Galatasaray’ın eksikleri ekleniyor. Ama Galatasaray’ın en önemli eksiği, halk diliyle ‘asapları’… Zira 4-5-1 taktik dizilişe sahip kalabalık İstanbulspor orta sahası ve ona yapışık oynayan defansı, topu kapar kapmaz Galatasaray kalesine ‘roket’liyor. Bu da yüksek topla oynama oranı, baskı ve seyirci üstünlüğüne rağmen bir pozisyon bile yaratamayan Galatasaray’da sinir kat sayısını yükseltiyor. 

İlk golü bulan ve bunu ‘Bak geliyorum gol atacağım’ diye yapan tarafın 28’de Sambissa’yla İstanbulspor olması da durumu pekiştiriyor. Hatta ikinci de geliyor İstanbulspor’dan ama elle oynama sonucu çalınan ve Kerem tarafından ağlara yollanan penaltı vuruşu kaderi (ve bundan sonra geldiği için İstanbulspor’un golünü) değiştiriyor. 

Kalan dakikalarda gerilim de tempo da devam ediyor. Bu gerilimde kararlarında geç ve tereddütlü kalan hakemlerin de etkisi var. 79’da yine Kerem’in serbest vuruşu sonrası Galatasaray artık iyice yorulan rakibine net mesajı veriyor: “Bırak artık, ben kazanacağım.” Icardi’nin 90+2’de attığı penaltı golü bu mesajı pekiştiriyor. Galatasaray asabını geri kazanınca, maçı ve önemli 3 puanı da kazanıyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Asabiye 26 Ocak 2024
Sahada Zaha 22 Ocak 2024
Stepneler ve yedekler 19 Ocak 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Yeni bir ‘yargı darbesi’ daha geliyor
Özdemir İnce
Özdemir İnce Yerinden oynayan taşın başı
Ali Sirmen
Ali Sirmen CHP-İsveç-NATO
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Nefret yayan politikacı sorunu var!
Olaylar Ve Görüşler
Tarih geriye yürür mü? - Kadir Serkan SELÇUK
Olaylar Ve Görüşler
Misakı Milli (Ulusal Ant) - Doç. Dr. Necati Ulunay UCUZSATAR
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Devletteki AKP-MHP kavgası
Özgen Acar
Özgen Acar İran’ın reisicumhuru Reisi, Ankara’daydı!
Sertaç Eş
Sertaç Eş Doğru siyaset
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak İstikbal göklerde... Ama nasıl?
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Katarlılara ihale golü
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Cana kıymalar
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Ege’de çevre mücadelesi ve yerel seçimler
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Asabiye

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler