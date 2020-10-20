Ebru Kılıçoğlu
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Aslan 90’da yıkıldı

20 Ekim 2020 Salı

İki taraftan biri zirveye yerleşmek istiyor diğeri de zirveye tırmanmak. Özetle hem kâğıt üzerinde hem de sahada kolay bir maç olmayacağı henüz ilk düdük çalmadan belli. Nitekim, iki tarafın da 4-2-3-1 taktik dizilişini tercih ettiği karşılaşma tempolu başlıyor. Oyunun ilk 15 dakikasında daha baskın olan Alanyaspor. Galatasaray ise, bu dakikalarda hem yeni taktiğe hem de bu taktik dizilişte uzun zaman sonra forma bulan futbolcularının oyuna adapte olmasına konsantre oluyor. 

İlk yarının ikinci çeyreğinde Galatasaray oyuna denge getirmeyi başarıyor. Nitekim rakibi hataya zorladığı bir pozisyonda, elle oynama nedeniyle verilen penaltıyı Falcao ile gole çevirerek 34. dakikada öne geçen taraf oluyor. Bu dakikaya kadar bir pozisyon ürettiği söylenemez. Ancak bu dakikadan sonra daha güvenli ve bilinçli bir futbol sergilemeye başlıyor. Tabii bu Alanyaspor’un, sahada çekirdek çitlemeye başladığı anlamına gelmesin! Onlar disiplinli futbollarını neredeyse hiç aksatmadan sergilemeye ve gol kovalamaya devam ediyorlar. Nitekim, maçta pozisyon varsa hepsi onların hanesine yazılıyor ilk yarıda. Bunlardan bir tanesi de 43. dakikada kazandıkları ve Babacar ile kullandıkları bir serbest vuruş ki, Galatasaray kalecisi özene bezene baraj kurdurduğu köşeden güzelce yiyor bu golü.

Denge, belki de oyunun kaderi... Bir ev sahibi ağır basacak, bir konuk ekip. Şanslı ve daha konsantre olan taraf kazanacak. Ancak öyle olmuyor. İlk yarının uzatma dakikalarında oyunun önemli ismi Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kartı görünce, ibre Alanyaspor’dan yana dönüyor. 

Fatih Terim ikinci yarıda oyuna hemen müdahale edip Belhanda ve Ömer Bayram’la defansını sağlamlaştırıyor. Şurası bir gerçek ki, 10 kişilik Galatasaray daha iyi mücadele ediyor bu yarıda. Hatta bir gol de buluyor Belhanda ile. Ancak elle oynama nedeniyle iptal ediliyor. Oyunun son 8 dakikasında, Terim, oyuncu değişiklikleriyle bir gol daha bulmak için bütün hamlelerini yapıyor. Ancak tabii bu aynı dakikalar, Alanyaspor’un da aynı niyetle baskıyı artırdığı dilim. Bu çekişmede galip gelen taraf Alanyaspor oluyor. Onlar zirveye yerleşirken, Galatasaray ise tırmanış niyetini ‘önümüzdeki maçlara’ bırakıyor. 

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