Bitse de...
Altay, henüz yeni geldiği Süper Lig’e “Bir arkadaşa bakıp çıktım” demek istemiyor. Tutkulu seyircisi önünde, artık ligde amaçsızca ‘takılan’ Galatasaray’dan alacağı 3 puan, onu rakipleri karşısında oldukça avantajlı duruma getirecek. Ancak teori bunu söylerken, sahaya yansıması tam tersi oluyor. Ev sahibi takım 4-1-4-1’lik teknik dizilişte, Rodirguez’in ön plana çıktığı sol kanat dışında ne bir organize atak ne de kayda değer pozisyon geliştirebiliyor Galatasaray savunmasının yaptığı hatalar çerçevesinde gelişenleri saymazsak ki orada da Sarı-Kırmızılılar hatalarını telafi ediyor.
Galatasaray’a gelince. 4-2-3-1’lik teknik dizilişte, Torrent’in ezber bozmayan listesindeki aynı futbolcular aynı isteksizlikle oynuyor. Tempo yok, taktik ezberden, istekse sadece Kerem’de var. Nitekim golü getiren de onun azmi oluyor: Berkan’ın verdiği pası, 8. dakikada sert bir vuruşla ağlara o yolluyor. Galatasaray son dakikalarda baskısını biraz artırsa da aslında bütün maç boyunca bu gole güveniyor! Son düdük Altay’dan 3 önemli puanı götürürken, Galatasaraylı kadronun sahadaki ‘bitse de gitsek’ ruh haliyse taraftarına tek bir şey düşündürüyor. ‘Bitse de gitseniz. Hepiniz, gerçekten!’.
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