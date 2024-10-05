Ebru Kılıçoğlu
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Formül belli

05 Ekim 2024 Cumartesi

Türkiye’de futbol, galibi olmayan bir kim, kime nasıl ‘laf yetiştirecek’ seviyesine indirgeniyor. Avrupa buna puan vermiyor! Sonuçlar sürpriz değil. Bunu; Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu diye özetleyelim. Burada olmuyor, orada oluyor! Çare; futbolcu sadece yeteneğin yetmeyeceğini, teknik adam önceki başarılarının maç kazandırmadığını, yöneticiler ‘durumu idare ederek’ çözemeyeceklerini anlamalı. Son söz, karne iyi değil ama henüz sınıfta kalan yok. Formül belli; işine konsantrasyon ve çalışma!


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