13 Eylül 2021 Pazartesi

Oturmuş takımı, nokta atışı transferleri ve ne istediğini bilen tempolu oyunuyla ev sahibi Trabzonspor’dan beklenti ‘fırtına’ gibi esmesi. Ancak oyuna hızlı başlayan taraf Galatasaray oluyor. 4-1-4-1’lik taktik dizilişte defans Nelsson ile ‘temize çekilmiş’. Buna ek olarak Diagne yerini Halil’e bırakmış. Bu değişikliklerin hepsi sahaya son derece olumlu yansıyor. İleride Kerem-Emre Kılınç ve Halil’in uyumu göz doldururken, Morutan da akıl dolu paslarıyla Galatasaray’ın oyununa katkıda bulunuyor. Galatasaray çok geçmeden bu oyunu iki de golle süslüyor: 20’de ve 33’te Emre Kılınç, her ikisi de Trabzonspor defansının hatasından kaynaklanan fırsatları gole çeviriyor. Galatasaray topa hâkim, oyuna hâkim pembe bir dünya yaratmışken kendine, Abdullah Avcı bu ‘bol gollü üç puan’ hayallerine sadece 4 dakika izin veriyor.

Sonra 37. dakikada yaptığı iki akılcı oyuncu değişikliğiyle fırtınayı ateşliyor. Her ne kadar bu kararı, sahadan tepkilerle çıkan genç Abdülkadir’i üzse de takımı için ‘kader anı’ olduğu gerçek. Nitekim canlanan oyunuyla 41’de Cornelius sonra da 62’de Nwakaeme’nin golleriyle skoru 2-2 yapıyorlar. Tabii bu tabloda, Galatasaray teknik ekibinin de katkısı olduğunu söyleyelim. Zira oyuncu değişikliklerindeki tercihler (çıkanlar mecburi ama girenler soru işareti) son hızla giden bir yarış arabasına el freni etkisi yapıyor. Kalan sürede iki takım adına da mücadele yoğun ama üretken olmayınca skor değişmiyor. Galatasaray bir kez daha, üç puanı cömertçe rakibine, çok da uğraştırmadan teslim ediyor.