13 Eylül 2020 Pazar

Galatasaray geçen sezonu futboldan bıkmış, top oynamaktan sıtkı sıyrılmış bir noktada kapatmıştı. Yeni sezonun ilk maçında, Gaziantep karşısında, her şeyden önce bu ruh halini atmış gözüküyor üzerinden. Defansta Luyindama ve Marcao varlığı güven veriyor. Bu da her iki bekin rahatlıkla ileri çıkmasını ve takımın atak zenginliğine destek vermesini kolaylaştırıyor. Yeni transfer Elabdellaoui ise takıma çabuk adapte olmuş gözüküyor. 4-1-4-1 taktik dizilişinde, Galatasaray adına kadroya eklenen sadece üç futbolcu var ama ‘eski’ isimlerden Belhanda, Feghouli ve Falcao yeni transfer olmuşlar motivasyonuyla oyuna katkıda bulununca Galatasaray’ın oyunu da zenginleşiyor. Hatta Galatasaray bu sayede, kronik problemi olan ‘kapalı defansı açamama’ sorununu da (en azından bu maçta) çözmüş görünüyor. Kalabalığa hiç girmeden attığı aşırtma toplarla sık sık Gaziantep kalesini zorluyor.

5-3-2 taktik dizilişine sahip Gaziantep ise yoğun defansı ile Galatasaray’ı yıpratmaya çalışırken, tıpkı geçen seneki gibi hızlı çıkışlarla kaleyi zorlamayı hedefliyor. Daha çok Güray’ın oynadığı sağ kanattan gelişen bu kontrataklarda da net pozisyonlara girmeyi başarıyor. Ancak, oyuna daha konsantre olan ve dersine daha iyi çalışmış olan taraf Galatasaray. Nitekim uyguladığı taktik rakibi hataya zorlayınca, elle oynama dolayısıyla verilen penaltıyı 8. dakikada Falcao gole çevirip ilk golü imzalıyor. Her ne kadar gol Gaziantep’in oyundan düşürmese de ve net pozisyonlar bulsalar da, 28. dakikada Falcao-Emre iş birliğinde gerçekleşen güzel golü engelleyemiyorlar. İlk yarının son golü de günün etkili ismi Falcao’dan geliyor. 40. dakikada Feghouli’nin akıl dolu ortasını gelişine bir vuruşla ağlara gönderiyor. İlk yarıda Galatasaray’ın da Gaziantep’in de ‘bu nasıl gol olmadı?’ dedirten pozisyonları var ancak skor 53. dakikaya kadar değişmiyor. İkinci yarıya gol atmaya kararlı olarak başlayan Gaziantep, Galatasaray kalesini ablukaya alıyor. Açılan bir topa Andre’nin vuruşunu Fatih engelleyemeyince maçın skoru da bu dakikada belli oluyor. Zira kalan dakikalarda Galatasaray ağırlığında geçen oyunda; özellikle Galatasaray’ın bir çok pozisyonu var ancak hiçbirisi ağlara kavuşmuyor. Arda’nın on yıl aradan sonra sarı-kırmızıya; taraftarın, televizyondan da olsa Galatasaray’a kavuştuğu bu ilk maçta, Galatasaray da hem üç puana hem de futbola kavuşuyor.