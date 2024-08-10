Konsantrasyon ve hırs
G.Saray, Süper Kupa maçının “En iddialı” oyuncusu “Top kaybı”nı bu maçta sürmüyor sahaya. Ama tam takım sahada olmasına rağmen çok önemli iki eksiği var: Hırs ve konsantrasyon. Sanki bir önceki senenin makine gibi işleyen futbolcuları değil de dün transfer edilip bugün sahaya sürülen bir 11 var sahada. Hatlar kopuk, iyice ezberlenmiş olması gereken sistem işlemiyor. Atması değil kaçırması zor olan pozisyonlar ağlarla kavuşamıyor. Buna karşılık, ilk yarıda kendi sahasından hatta ceza sahasından bir adım bile ileri atmayı reddeden Hatayspor, ikinci yarıda önce tedirgin sonra kendinden emin gelmeye başlıyor G.Saray yarı sahasına. Şanssızlıktan ziyade beceri noksanlığı olarak tanımlanabilecek G.Saray ataklarından sonra da 52’de Fernandes’le dönen bir topu ağlara yolluyorlar. G.Saray’ın aksiyona reaksiyon eksikliği golden sonra da devam ediyor. Öyle ince bir denge ki bu aslında G.Saray bir gol bulsa devamını hızla tamamlayacak. Ancak Okan Hoca’nın 57’den itibaren yapmaya başladığı değişiklikler de yetmiyor. G.Saray’ın son 10 dakikada artan baskısı, Icardi’nin düşürülmesiyle kazanılan bir penaltı ve golü getiriyor. G.Saray’ın peşine düştüğü gol 90’da Batshuayi ile geliyor. G.Saray sezonun ilk maçını kötü futbol ama önemli galibiyetle kazanıyor.
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