Motivasyon

03 Nisan 2022 Pazar

G.Saray, Karagümrük’ü konuk ettiği maça hızlı başlıyor. Kerem’in ceza sahasında düşürülmesine çalınan penaltıyı Gomis 4. dakikada yolluyor ağlara. Bu erken gelen golün hikmetinden midir yoksa artık hedefi kalmayan G.Saraylı futbolcuların üzerinde hissettiği baskının hafiflemesinden midir bilinmez, devamında da maçı stres yapmadan ve kendi sistemini sahaya yansıtarak oynuyor. 4-2- 3-1’lik sistemde G.Saray’ın rakibi üzerinde yıpratıcı bir baskısı yok ama oyunun kontrolünü ve hâkimiyetini hiç elden bırakmıyorlar. Bu sakin ama ısrarcı duruş, 12. dakikada Babel’in yaratıp Cicaldau’yla yaptığı verkaç sonrası yine Babel’in gole çevirdiği bir atakla 2. golü getiriyor.



G.Saray’ın bu oyununa Karagümrük’ten bir reaksiyon gelmiyor. G.Saray’ı kendi sahalarında kabul ediyor, sık sık yaptıkları hatalarla rakibe alan bırakıyorlar. Bu duruma 2. yarıda oyuncu değişiklikleriyle müdahale ediyor Volkan Demirel.



Her ne kadar oyunda topa sahip olma oranları ve baskıları artsa da sonuca ulaşamıyorlar. İki tarafın da net sayılabilecek pozisyonlar bulduğu bu yarıda, en önemli an 75. dakikada çalınan ama Pesic’in kullanıp Muslera’nın kurtardığı penaltı. Karagümrük özellikle son dakikalarda, G.Saray’ın da geri çekilmesiyle baskısını artırıp net pozisyonlar bulsa da sonuç değişmiyor. G.Saray, F.Bahçe derbisine 3 puanlık motivasyonla gidiyor.

