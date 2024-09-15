Osimhen motivasyonu

15 Eylül 2024 Pazar

Osimhen Milli takım arasını gelenler, gidenler, divan toplantısı, bilet kriz çerçevesinde “çalkantılı” geçiren Galatasaray’ın Ç.Rizespor’u konuk ettiği maç öncesi merak edilen tek konu: Osimhen... Icardi’nin yokluğunda forma şansı bulan camianın yeni gözdesi bekleneni veriyor. Tıpkı takımı gibi. G.Saray, daha derli toplu, konsantre, pas hatalarının azaldığı özetle ne yağtığını bilen bir futbol sergiliyor. Rizespor’un kalabalık savunmasına rağmen oyunu domine ediyor. Bunda golü erken bulmasının etkisi de var. Zira Osimhen’e yapılan faulle kazanılan serbest vuruş Sara’nın asisti ve Sanchez’in kafa vuruşuyla ağları bulduğunda dakika 3. G.Saray devamında da sergilediği oyunun meyvesini 25’te gelen golle topluyor. Bu kez ağları havalandıran Osimhen...

G.Saray ikinci yarıya Sara’nın golüyle (49) başlıyor. İlhan Palut’un takımını güncellemek için yaptığı 3 değişiklikse G.Saray’a yarıyor adeta. Zira 61’de bir gol daha geliyor. Atan Mertens ama mimarı ona “Al at” diyen Torreira. Benzer bir “güncellemeyi” de 67’de 4 değişiklikle Okan Hoca yapıyor. 80’de Barış Alper golleri 5’e çıkarıyor. Kalan dakikaları Rize yarı sahasında geçen maçta, Osimhen taraftarın istediği golü atıyor, oyuna kattığı motivasyonla da bol alkış alıyor. G.Saray’da yüzleri güldüren, bol gollü 3 puandan ziyade, Fenerbahçe derbisi öncesi oturmaya başlayan futbol.