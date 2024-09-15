Osimhen motivasyonu
Osimhen Milli takım arasını gelenler, gidenler, divan toplantısı, bilet kriz çerçevesinde “çalkantılı” geçiren Galatasaray’ın Ç.Rizespor’u konuk ettiği maç öncesi merak edilen tek konu: Osimhen... Icardi’nin yokluğunda forma şansı bulan camianın yeni gözdesi bekleneni veriyor. Tıpkı takımı gibi. G.Saray, daha derli toplu, konsantre, pas hatalarının azaldığı özetle ne yağtığını bilen bir futbol sergiliyor. Rizespor’un kalabalık savunmasına rağmen oyunu domine ediyor. Bunda golü erken bulmasının etkisi de var. Zira Osimhen’e yapılan faulle kazanılan serbest vuruş Sara’nın asisti ve Sanchez’in kafa vuruşuyla ağları bulduğunda dakika 3. G.Saray devamında da sergilediği oyunun meyvesini 25’te gelen golle topluyor. Bu kez ağları havalandıran Osimhen...
G.Saray ikinci yarıya Sara’nın golüyle (49) başlıyor. İlhan Palut’un takımını güncellemek için yaptığı 3 değişiklikse G.Saray’a yarıyor adeta. Zira 61’de bir gol daha geliyor. Atan Mertens ama mimarı ona “Al at” diyen Torreira. Benzer bir “güncellemeyi” de 67’de 4 değişiklikle Okan Hoca yapıyor. 80’de Barış Alper golleri 5’e çıkarıyor. Kalan dakikaları Rize yarı sahasında geçen maçta, Osimhen taraftarın istediği golü atıyor, oyuna kattığı motivasyonla da bol alkış alıyor. G.Saray’da yüzleri güldüren, bol gollü 3 puandan ziyade, Fenerbahçe derbisi öncesi oturmaya başlayan futbol.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
- KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
- Emekli Albay'dan Teğmen Andı Tartışmasına Sert Çıkış
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan göçme tepkisi...
- Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü resmen başladı
- Eğitim hakkındaki sözleri ile gündem olmuştu... Emekli A
- Sokak, Narin için tek ses oldu: Tayyip Erdoğan'a sorsunl
- İzmir’de 9 Eylül coşkusu…
- Aynı anda gün doğdu, ay battı! İşte o eşsiz an...
- Akran zorbalığı: Çocuklar tehlikede!
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!