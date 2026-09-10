Zor bir deplasman mı? Evet... Ama, Galatasaray’ın puan alabileceği bir maç mı? Kesinlikle evet. Nitekim, Sporting Lizbon karşısındaki Galatasaray hemen rakip sahaya yerleşiyor, baskısını önde kuruyor. Çok da beklemiyor gole sevinmek için: 5. dakikada, Inacio’nun hatasında Torreira’nın attığı golle öne geçiyor. Ardından golle sonlanabilecek pozisyonlar da buluyor. İyi mi oynuyor? Hayır. Futbolu vasatın üzerine geçemiyor. Ama galibiyete yakın taraf mı? En azından 27’de yenen ilk golle (Catamo) aslında savunma hattının ne kadar kırılgan olduğunu anlayana kadar o izlenimi veriyor. Ev sahibi, ikinci yarıda artırdığı baskıyla bunun bir illüzyon olduğunu kanıtlıyor. Önce o baskı penaltı kazandırıyor, ki Suarez ağlara yolluyor (57’); sonra Zalazar frikikle skoru 3’lüyor (63’). Son dakikalarda kurulan baskı sonuç getirmiyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına Osimhen’ini özleyerek başlıyor.