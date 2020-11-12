Sol bek çok

12 Kasım 2020 Perşembe

Şenol Güneş hocamız şu günlerde sol bek arayışı içinde. Etrafa haber saldı adeta. “Bilen gören bana haber versin” dedi. Ben Beşiktaşlı genç Rıdvan’ı söyleyeceğim ama Rıdvan kendi takımında bile yer bulamıyor ki.

Çünkü bizde genç oyunculardaki kapasiteyi doğru değerlendirecek sonra da üzerinde ısrar edecek bir yapı yok. Kulüp yönetimlerinde yok. Teknik direktörlerde yok. Medyada yok. Eskiden de yok şimdi de yok. Düşünün babam anlatırdı; Beşiktaş’ın futbolcu seçicileri kapısına gelen genç Metin Oktay’ı beğenmemişler. “Ayakları yere iyi basmıyor” filan gibi eleştirilerle kapıdan çevirmişler.

Bu ülkede Sergen Yalçın’ı bile eleştirilerle boğmaya çalışanlara bizzat şahidim ben. Özellikle ilk çıkış yıllarında az savunmamıştım kendisini. Espri konusu bile olmuştu basın tribününde. Sergen’in hamisi ilan edilmiştim. Dahası var mı?

Göremiyoruz

Ne yazık ki gençlerimizi göremiyoruz, onları keşfedip değerlendiremiyoruz. Lucescu sağ olsun Milli Takımı gençleştirmek ve yeniden inşa etmek için geldiğinde birçok gencin yanı sıra kimsenin görmediği Zeki’yi de görmüş Milli Takıma çağırmıştı. Hatta büyük bir iki kulübe de önermiş Zeki’yi. Ama bizimkiler anlayamamışlar durumu. Şöhretli değil ya. O da beğenilmediği Türkiye’de değil yurt dışında yoluna devam ediyor şimdi. Ülkeye de milli maçlar nedeniyle geliyor.

Zekiler var

Ve Avrupa’da yetişmişleri dışta tutarsak, Milli Takım bizim ligde değil yabancı liglerde oynayan genç futbolcularımızdan kuruluyor artık.

Aslında ararsanız kaç tane daha Zeki bulabiliriz Anadolu kulüplerinin alt yapılarında. “Alt yapılarda iyi futbolcu yok” diyoruz fakat o kadar da değil. Tam tersi doğru. Üç kuruşluk maaşlarla çalışan idealist alt yapı antrenörlerine haksızlık etmeyelim.

Beşiktaş’ın mesela alt yapısında 17 yaş, 19 yaş kategorilerinde çok iyi oyuncular olduğunu çok iyi biliyorum. 10 yıllık çabanın ürünü bu...

Yani şu eksik gedik haliyle bile alt yapılardan gelen oyuncuları değerlendirebilecek bir yapı olsa işlerin büyük bir bölümü hallolur. Ve fakat o zaman var olan düzen de o düzeni kurup yaşatanlar ve de nemalananlar da darbe alır. İşte sorun(!) burada...

Bakamıyoruz

Dün akşam hazırlık maçı oynadığımız Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Zlatko Dalic bile maç öncesi TRT’ye verdiği söyleşide şunları söyledi: “Biz 4 milyonluk küçük bir ülkeyiz. Dünya Kupası finali oynadık. Siz 100 milyonluk kocaman bir ülkesiniz. Bu kadar da futbola aşık insanlarınız var.” Yani bir bakıma kibarca "Durumunuz niye böyle" demeye getirdi Dalic.

Evet Şenol Hocam, “85 milyonluk ülkede çok sol bek var", tabii bakmasını bilene...