29 Kasım 2021 Pazartesi

Marsilya maçını izleyen herkesin beklentisi Galatasaray’ın Avrupa’da bıraktığı yerden kendi liginde devam etmesi. Ancak anons edilen kadro bu beklentiyi karşılamıyor. Amaç takımı dinlendirmek, kadro derinliği yaratmak olabilir ancak savunma hattı hariç neredeyse tamamen güncellenmiş kadro ve 4-1-4-1’lik taktik diziliş sahada pek varlık gösteremiyor. Bunun nedenlerinden ilki Galatasaray’ın ileride oynayan oyuncularının Yeni Malatyaspor’un kalabalık defansı içinde erimesi. Diğeri de bu kadronun birbirine yabancı olması. Özetle, Galatasaray pek varlık gösteremeyince Yeni Malatyaspor fırsat kollamaya ve hatta bulmaya başlıyor. Galatasaray’ın sağ kanadında sık sık yaşanan kopukluk ve boşluktan faydalanarak oradan hızlı çıkıp Muslera’yla karşı karşıya kaldıkları 2 net pozisyon ilk yarının tek aktivitesi.

Galatasaray ikinci yarıya Kerem ve Cicaldau’yu oyuna alarak başlıyor ve oyuna ufak ufak hâkim oluyor. Sonradan eklenen Halil ve Feghouli’yle bu hâkimiyet artıyor. Ancak yırtıcı bir baskı, rakibi hataya zorlayan bir oyun değil bu. Nitekim pek de pozisyon üretemiyorlar. Zira Malatyasporlu oyuncuların kalabalık defansı geçit vermiyor. Son dakikalarda özellikle Halil’in imzaladığı son vuruşlar kaleciye takılıyor. Avrupa’nın “süperi” Galatasaray, bu maçta Süper Lig’in vasatı olmayı tercih ediyor.