Henüz dakika biri gösterirken, Kerem ile ilk tehlikeyi yaratıyor Galatasaray. Maçın devamında anlıyoruz ki, bu 90 dakika boyunca sürecek yıpratıcı baskının ‘ön gösterimi’… Galatasaray’da Okan Buruk, her zamanki 4-2-3-1 taktik dizilişle çıkıyor sahaya. Seferovic yerine Gomis tercihi yine olumlu yansıyor sahaya.

Galatasaray ilk dakikadan itibaren tam takım kurduğu baskıyı maç boyunca devam ettiriyor. Her ne kadar alkışları Boey, Yunus, Kerem ve Gomis toplasa da Torreira-Mertens’in uyumu v e çalışkanlığının takımın geneline yansıdığını unutmamak lazım. Galatasaray’ın kurduğu tüm baskıya ve bulduğu pozisyonlara rağmen ilk golü Kasımpaşa atıyor. Ev sahibi takım 4-1-4-1 şeklindeki taktik dizilişi ve yeni transferleriyle kendine alan yaratmaya çalışıyor. Disiplinli ve tempolu bir futbol da sergiliyorlar. Nitekim 16. dakikada Ben Ouanes’in akıl dolu asistiyle Bahoken ilk gollerini atıyor.

Normalde Galatasaray’ı aşağı çeken, moralini bozan ‘ilk golü yeme sendromu’ bu maçta devreye girmiyor. Zira bu golden 4 dakika sonra Gomis, Yunus’un asistiyle Galatasaray’ın golünü atıyor. İki tarafın da ilk yarıda öne geçmek için gösterdiği çabalar boşa gidiyor. Kasımpaşa’nın sert şutları Muslera’ya takılıyor. Galatasaray ise prese devam ediyor. Ancak Oliveira’nın direkte patlayan sert şutunu saymazsak pozisyon üretmiyor. Şenol Hoca ikinci yarıya oyununu güncelleyerek başlıyor. Galatasaray’ın alanını daraltmaya ve özellikle sağ kanadını tutmaya yönelik bu çaba Galatasaray’ın işine yarıyor.

50. dakikada Kerem, akıl dolu bir vuruşla takımını öne geçiriyor. Kerem 69. dakikada bu kez de ceza sahasının dışından vurduğu şık bir şutla skoru 3’e çıkartıyor. Galatasaray rahatlarken, Kasımpaşa, kenardan gelen müdahalelerle temposunu hızlandırıyor. Son dakikalarda Sadık ile buldukları gol, onları umutlandırırken Galatasaray’ı strese sokuyor ancak Sarı-Kırmızılı ekip hızlı toparlanıyor ve rakibine geçit vermiyor. Son düdük, Galatasaray’a üç puan kazandırırken, sahadaki futbol gittikçe ‘tam’ bir takım olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor.