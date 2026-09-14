Bir tarafın var gücüyle hücum diğer tarafın olanca direnciyle savunma yaptığı, “langırt” ruhu taşıyan bir maç oynuyor Galatasaray ve Kocaelispor... Sarı-Kırmızılılar tüm eforunu, Körfez ekibinin “surlarını” aşmak için beyhude harcıyor. Tamamen rakip sahaya yığdığı oyunda Kocaelispor tüm hatlarıyla savunma yaparken, özellikle kaleci Serhat’ın soğukkanlı tutumu, Galatasaray’ın en büyük engeli oluyor. Gol, Kocaelispor’un konsantrasyonunu hiç bozmadan uyguladığı disiplinli taktik Galatasaray’ı yıpratmaya başladığı anda geliyor. 71. dakikada beklenmedik bir biçimde ve beklenmedik bir isim; Abdülkerim Bardakcı, uzaktan akıl dolu şutuyla kaleciyi gafil avlıyor. Kalan dakikalarda iki tarafın da çabaları skoru etkilemiyor. Galatasaray, üç puanı seyircisini yıpratarak alıyor.
Yıpratan 3 puan
İlgili Konular: #galatasaray #süper lig #Kocaelispor #futbol
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