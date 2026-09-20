Thomas Reis pek uğraşmamış. Bir hafta önce Galatasaray’ı yoran taktiği aynen kopyalamış. Kapalı savunma, hızlı atak… Tek farkı ileride tuttuğu oyuncusu Mo Salah. O da hatayı affetmiyor. Henüz 4’te takımının ilk golünü imzalıyor. Saviolo ile 39’da gelen 2. golün asistini yapıp 44 ve 80’deki golleri de atıyor… Peki Galatasaray ne yapıyor? Sarı-Kırmızılılar sanki İstanbul’da kalmış. Birileri var sahada ama halleri, İrlandalı boksörden yumruk yiyip hayatı sorgulayan esnaf gibi. İkinci yarının başında bir meltem yaratsalar da kapanan savunmaları aça- mama hastalığı nüksedince, biçare kadere razı oluyorlar. Yetmiyor bir de 87’de 10 kişi kalıyorlar (Ugochukwu). Bir hafta önceki yıpratan galibiyetle “geliyorum” diyen hazin son, bu hafta Galatasaray’ın acı gerçeği oluyor.