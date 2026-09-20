Thomas Reis pek uğraşmamış. Bir hafta önce Galatasaray’ı yoran taktiği aynen kopyalamış. Kapalı savunma, hızlı atak… Tek farkı ileride tuttuğu oyuncusu Mo Salah. O da hatayı affetmiyor. Henüz 4’te takımının ilk golünü imzalıyor. Saviolo ile 39’da gelen 2. golün asistini yapıp 44 ve 80’deki golleri de atıyor… Peki Galatasaray ne yapıyor? Sarı-Kırmızılılar sanki İstanbul’da kalmış. Birileri var sahada ama halleri, İrlandalı boksörden yumruk yiyip hayatı sorgulayan esnaf gibi. İkinci yarının başında bir meltem yaratsalar da kapanan savunmaları aça- mama hastalığı nüksedince, biçare kadere razı oluyorlar. Yetmiyor bir de 87’de 10 kişi kalıyorlar (Ugochukwu). Bir hafta önceki yıpratan galibiyetle “geliyorum” diyen hazin son, bu hafta Galatasaray’ın acı gerçeği oluyor.
Yıpratan yenilgi
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