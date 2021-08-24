Yoktan var olmak

24 Ağustos 2021 Salı

Galatasaray, “Kimim, neredeyim, bu sahadaki yeni arkadaşlar kim” gibi sorularının cevabını ararken yiyor golü henüz üçüncü dakikada. Öyle bir gol ki, savunma mevkiinde olup katkısı olmayan yok! Hatayspor da bu hataları Lobjanidze ile ustaca değerlendiriyor ve golü imzalıyor. Gol ‘varoluş soruları’nı bir süre daha devam ettiriyor Sarı-Kırmızılı takımda. Kim hangi pozisyonda kiminle oynuyor, seyredenler kadar oynayanlar da anlamakta güçlük çekince Hatayspor oyuna hakimmiş gibi gözüküyor. Ancak 10. dakikadan itibaren Galatasaray kurgusunu sahaya yansıtmaya ve 4-1-4-1’in hakkını vererek hızlı paslarla çıkmaya başlıyor. Rakibi yıpratan bir tempo değil ama kesinlikle topa hâkim olan, futbolunu kabul ettirmeye başlayan istikrarlı bir tablo. Nitekim Galatasaray peş peşe pozisyonlar bulmaya başlıyor.

Bu akılcı baskı 30. dakikada Kerem’in başlattığı bir atağı Cicaldau takip ediyor. Onun direkten dönen vuruşunu Feghouli tamamlayıp golü imzalıyor. Golden sonra, Hatayspor presi bırakıp kendi sahasına çekiliyor. Bu, Galatasaray’ın topla oynama oranını yükseltse de Hatayspor’un taviz vermeyen agresif savunma anlayışında Sarı-Kırmızılılar adına çok da istenilen pozisyonları yakalamak mümkün olmuyor. Oyunun iyice keyifsiz bir hal aldığı 60’lı dakikalarda kenardan gelen müdahalenin amacı takımı ve enerjiyi ‘güncellemek’ ama seçilen oyuncular Galatasaray’a fren yaptırırken Hatayspor’a da cesaret veriyor. Doldur-boşalta dönen oyunda, Galatasaray tam da bir puandan fazlasını alamayacağını düşünürken kaderi Ömer Bayram’ın kullandığı serbest vuruşu yere çarptırarak ağlara yollayan Luyindama değiştiriyor. Galatasaray üç puanını yoktan var ederek kazanıyor.