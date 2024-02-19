19 Şubat 2024 Pazartesi

Galatasaray, Prag maçından getirdiği ve yine Prag maçına götürmek istediği motivasyonla çıkıyor sahaya. Hızlı, tempolu, yıpratıcı bu oyunun perdesi, birinci dakikada Mertens’in sert şutuyla açılıyor; 13 (Kerem Demirbay), 14 (Sanchez) ve 39. (Penaltıdan Icardi) dakikalarda gelen goller ve maç boyunca hiç elden bırakmadıkları üstünlükle devam ediyor. Sayısız şut, organize ataklar ve yükselen form grafikleriyle dikkat çeken futbolcularıyla soğuk bir kış gecesinde taraftarlarının için ısıtıyor sarı-kırmızılılar. Bu tabloda en önemli etkense bekler.

Anlıyoruz ki, saçları kesilince gücünü yitiren mitolojik kahraman Samson gibi, sarı-kırmızılılar da doğru bekler olmayınca tüm hızını yitiriyor. Ankaragücü’ne gelince. 4-3-3 taktik dizilişe sahip ev sahibi takım kapanmadan, rakibi bozma derdine düşmeden kendi futbolunu oynamak istiyor. 11’de ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edilmese, motivasyonu artan, ilk golü bulan ve maçın seyrini değiştiren taraf da olacaklar belki. Ancak peş peşe gelen Galatasaray golleri tabloyu değiştiriyor. Emre Belözoğlu’nun yaptığı taktik değişiklikler de sonuç vermiyor. Galatasaray’ın yüksek motivasyonu, ‘Yüksek futbol’a dönüşünce Ankaragücü’nün payına düşen demotivasyon oluyor.