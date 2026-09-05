Başakşehir ve Galatasaray keyifli bir maç izletiyor. G.Saray’ın; Batrakov’un da kadroya katılmasıyla yarattığı baskılı oyun kaleci Deniz’e takılsa da Osimhen 16’da golü atıyor. Tam da bundan sonra, G.Saray ilk üç maçında karşısına dikilen soruyu cevaplamak zorunda kalıyor: Denklemden Osimhen çıksa ne olur? Zira o 33’te sakatlanıp çıkınca, G.Saray’ın temposu önce yavaşlıyor. Konsantrasyonunu hiç kaybetmeyen Başakşehir ikinci yarıda vites artırıp Shomurodov’un penaltı golüyle skoru eşitliyor. Torreira ile 71’de yeniden öne geçen G.Saray’ı da baskıyla hataya zorluyor. Sonuç: Sanchez’in kendi kalesine attığı gol. Kalan kısımda, bir futbol maçında olabilecek her şey oluyor: Kırmızı kart Umut, iptal olan ofsayt golü Sanchez ve 90+1’de gelen frikik golü Sara... Son dakikaya kadar bitmeyen heyecandan 3 puanı alan, yeni transferleriyle göz dolduran G.Saray oluyor.