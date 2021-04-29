Zoraki 3 puan

29 Nisan 2021 Perşembe

Konyaspor maçı Galatasaray için psikolojik bir eşik aslında. Ya tamam diyecek ya ‘Benden pas’. Ancak böylesi bir ‘hayat memat’ meselesi için herhangi bir hayat belirtisi yok Sarı-Kırmızılı takımda! Konyaspor’un defans anlayışının da bunda etkisi var. Şöyle özetleyelim: Çin Seddi M.Ö. 403 yılında Hun-Moğol akınlarını engellemek için yapılmıştır. Konya Seddi ise 28 Nisan’da Galatasaray ataklarını engellemek için! Konya’nın bu ‘durmaya geldik’ anlayışı devam edince Galatasaray, değişik istatistikler yakalıyor. 0-15. dakika arasında hiçbir şey yapmıyorlar. 15-30. dakika arasında hiçbir şey yapmıyorlar. 30-45 dakika arasında hareketleniyor, üst üste 5 korner kullanıyor sonunda hiçbir şey yapmıyorlar! Zaten kapalı savunmalara zaafı olan Galatasaray’ın bu ‘çok kapalı’ savunma karşısında bir önlem alması şart. Genelde şapkadan tavşan çıkartan Fatih Terim ise oyuncu değişiklikleriyle şapkayı tavşana yediriyor adeta. Galatasaray’ın istediği (muhtemelen çünkü bunu bize pek belli etmiyor!) gol 87’de Babel’in kaleciden dönen sert şutunu tamamlayan Emre Akbaba’dan geliyor. Galatasaray ‘zoraki’ üç puanı cebine koyup, rakiplerini beklemeye devam ediyor...