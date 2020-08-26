26 Ağustos 2020 Çarşamba

Ben İpek Er.

18 yaşındayım. Hep bu yaşta kalacağım çünkü ben artık bir ölüyüm.

Bir erkek bana defalarca tecavüz etti. Bu utanca dayanamadım ve silahla kendi canıma kıydım.

Aşağıdakiler savcılığa verdiğim ifadede sarf ettiğim cümleler..Ha bir de intihar etmeden önce geride bıraktığım mektubum var.

Okuyun.

İfadem, mektubum ve ölümüm cinayetimin kanıtlarıdır:

“Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. ‘Benimle kaçar mısın’ diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. 20 Haziran’da köyüme geldi. Kaçamayacağımı söyledim. Beni dinlemedi.

…Siirt’e gelerek 3 gün Büyük Otel’de kaldım. Ardından beni aldı ve arkadaşının evine götürdü. 1 gece orada kaldım. Yalnızdık. Kaldığımız süre zarfında kendi rızamla bir müddet seviştim. İlişkiye girmek istedi. Ancak evlenmeden olamayacağını söyledim.

Ertesi gün akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana ‘Benimle ol, yarın nikâh kıyalım’ dedi.

Ben de alkolün etkisi ile gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi.

Beni İzmir’e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüsle İzmir’e gittim. İndiğimde Musa’yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt’e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne de sordu.

Beni evlenmek vaadiyle kandırarak alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli ismini Musa Orhan olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikâyetçiyim’.

…

“Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yaktı, beni kirletip dünyamı yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum beni kandırdı.

Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. İkinci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Onun ısrarına rağmen içki içmeyeceğimi söylüyordum ama bunu söylememi istemiyordu. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu.

Artık öleceğim için korkmama gerek yok. Evet, gerçekleri söylemeye gelelim. Musa Orhan bana tecavüz etti. Ben ağladım, bana kendini diktirirsin dedi. Saçımı çekip yerden sürükledi, ‘Kimse sana inanmaz’ dedi. ‘Sahipsizsin’ dedi.

‘Ecelin benim elimden olmasın kalk giyin’ dedi. “Benimsin” dedi. Bana gebelik hapını suya koyup içirdi.

Ben ne ölüyüm ne sağım. Keşke ölseydim, bu mesajım benim gibi saf kızlarımızın başına gelmesin. Çakal mahvetti, hayallerimi yıktı benim. Ne suçum vardı. Bana tecavüz etti. Ve inkar etmiş. Benim hayatımı umutlarımı tüketti.

Zalimin teki o, merhametsiz. Allah’ım beni namusumu onun cezasını verseydi. Beni bu duruma sokma intihar etmeye ya Musa beni öldürecekti ya da ben kendimi öldürecektim. Seni affetmiyorum. Benim hayatımı mahvettin herkesin diline düştüm.”

‘Ölüler konuşamaz’ derler. Ama biz yerdeki kanımızla anlatıyoruz.

Erkek elinde can veren onbinlerce kadının yaptığı gibi.

Mezardan gelen seslerimizi duyun diye…