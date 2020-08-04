O sırada siz…

04 Ağustos 2020 Salı

Belki bir sahilde, belki çiçekli bahçenizde belki de evinizin serin balkonunda oturduğunuz sırada…

21 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülsüm Y. evli olduğu erkek tarafından evden kaçtığı bahanesiyle bir aracın içerisinde ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Sinekler rahatsız ettiği için salona geçip, televizyonda neler varmış diye elinizdeki kumandayla oynadığınız sırada…

Burdur’da yaşayan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Özel, boşandığı Tarkan Altun tarafından sokak ortasında, kızının gözleri önünde kesici aletle öldürüldü.

Kanalların birinde evlenmeye çalışan güzel ve seksi genç kadınların erkekleri ‘kandırma’ öykülerini anlatan ‘komedi’ dizilerine baktığınız sırada…

Kayseri’de yaşayan 40 yaşındaki Deniz Dal, ateşli silahla vurulmuş bir şekilde hastane kapısına bırakıldıktan sonra hastanede öldü.

Boş boş gülüp, ‘Evet şu kadınlar da ne fettan’ diye ikna olup Instagram’da güzel kadınların fotoğraflarını gözetlediğiniz sırada…

Kayseri’de yaşayan 2 çocuk annesi G.S., evli olduğu erkek M.S. tarafından evinin balkonundan atılarak öldürüldü.

Sosyal medyadaki kadınların dış görüntüsüyle dalga geçen, aşağılayan, nefretle saldıran yorumları hevesle okuduğunuz sırada…

Diyarbakır’da yaşayan 6 yaşındaki Evin Teker, dedesinin evinin bahçesinde iple boğularak öldürülmüş şekilde bulundu.

Eşiniz sizden mutfakta yardım istediği için ona ‘şimdi meşgulüm, sonra’ dediğiniz sırada…

Tekirdağ’da yaşayan 37 yaşındaki Hatice Turan bir süre önce ayrıldığı Murat K. tarafından sokakta ateşli silahla vurularak öldürüldü. Hatice Turan’ın evine giden fail kızları 6 yaşındaki Esila Turan’ı da vurarak öldürdü.

Sabah işinize giderken otobanda yavaş giden aracın arkasına iyice yaklaşıp, sürücünün kadın olduğunu görüp dişlerinizin arasından bir küfür savurduğunuz sırada…

İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi 74 yaşındaki Hatice Sevinç, çöp atma tartışması bahane gösterilerek cezaevinden yeni çıkan komşusu Gürkan Yıldırım tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Dükkanınıza uğrayan bir iki ahbabınızla salgın, ekonomi, politika konuştuktan sonra sokaktan geçen genç kadının arkasından uzun uzun baktığınız sırada…

İstanbul’da yaşayan 2 çocuk annesi Bahar Özcan, evli olduğu Ünal Özcan tarafından kıskançlık bahane gösterilerek uykusunda boğularak öldürüldü.

Sosyal medyada günlerdir konu olan İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetleri tartışmalarından sıkılıp ekranı kapattığınız sırada…

Muş’ta yaşayan 32 yaşındaki 6 çocuk annesi Fatma Altınmakas, evli olduğu erkeğin kardeşi S.A. tarafından cinsel saldırıya ve ölüm tehditlerine maruz kaldı. Jandarmaya şikayet için birlikte gittiği evli olduğu Kazım Altınmakas tarafından öldürüldü.

Akşam evde önünüze gelen güzel yemekleri yutup, masadan teşekkür etmeden kalkıp kendinizi rahat divanınıza bıraktığınız sırada…

Muğla’da yaşayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin, ayrılmak istediği Cemal Metin Avcı tarafından fiziksel şiddet gördükten sonra vahşice öldürüldü.

Siz hayatınızın dayanılmaz sıradanlığı içinde, yaşamınıza ekranlardan biraz heyecan ve renk umduğunuz sıralarda her gün 1’den fazla kadın bu ülkede ya silahla, ya bıçakla, ya boğularak, ya yakılarak, ya darp edilerek ya da yüksekten atılarak can veriyor.

Sadece Temmuz ayında Türkiye’de 36 kadın erkek katiller tarafından öldürüldü.

Ama tüm bunlardan size ne?

Siz o sırada, başka bir yerdeydiniz…