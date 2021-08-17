17 Ağustos 2021 Salı

“Size yazıklar olsun. Afganistan’a yaptıklarınız için utanın. Ne yaptığınızı anlamıyorum. Hepimizi elinizdeki bir piyon gibi kullanıyor musunuz?

Sizden hiç ümidim kalmadı. Konuşmak istemiyorum çünkü konuşma zamanı bitti. İktidar sahibi erkekler, üstünde çok emek verdiğimiz her şeyi yıktılar.

Afganistan’da bugün olanlar ülkeyi 200 yıl geriye götürecek. Ben bunun düzeldiğini göremeyeceğim…Gençler göç edecek. Ne bekliyorsunuz onlardan? Kalmalarını, yeniden savaşmalarını ve kaybetmelerini mi?

Bana bunu tüm dünyaya söyleme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Tiksindik!”

Bu sözler kadın hakları aktivisti Afgan Kadın Ağı’nın başındaki Seraj Mahbouba’ya ait.

Bir televizyon programında ABD, AB ve diğer ülkelere mesajı sorulduğunda söyledikleri.

Afganistan'ın Taliban yönetimine geçmesiyle, ülkedeki kadın ve çocukları ne tür bir cehennemin beklediğini, kendilerine söylenen yalanları, yıllardır uğraştıkları mücadelenin bir anda yok olup gitmesine duyulan isyan.

15 yaşından büyük bekar kızların Taliban’a köle olarak ‘hediye edilmesi’ istenen,

Kadınların banka hesaplarına el konulduğu, sokağa çıkmalarının kısıtlandığı,

Kadınların Taliban geliyor diye burka almaya koşmak zorunda kaldığı,

Okula gitmelerinin, çalışmalarının engelleneceği,

Ülkede kadınların yaşadığına dair bütün izlerin silineceği,

Tüm kuralların erkeklerin yarattığı gerici fanatik yasalara göre keyfi biçimde uygulanacağı karanlık bir rejimin başlangıcındaki imdat çığlığı…

O çığlığın içinde yüzbinlerce askeriyle, pahalı savaş oyuncaklarıyla, stratejik ve somut çıkarlarıyla, kırılmaz bir kibir ve iflah olmaz bir basiretsizlik ile işgal kararı veren, bu savaşları yöneten, tepeden demokrasi indiriyorum derken, kıyım, yıkım ve kaos getiren erkek yöneticilere, ordulara, siyasetçilere haklı bir suçlama var.

Batılı gazeteler Batı’nın Afganistan’daki 20 yıllık misyonunun çöktüğünü, Afganistan trajedisinde tarihin tekerrür ettiğini yazıyor.

Tarih hep erkeklerin başlattığı savaşlarda kadınlar ve çocukların en önce yok edilmesi, kaosa yem edilmesi konusunda bir tekrar girdabıdır.

Zengin Teksaslı bir erkeğin cihatçı bir erkeği yakalamak için başlattığı güya stratejik savaş, yıllardır milyonlarca insanın hayatını mahvetmeye devam ediyor.

Bölgenin hakimi olmak, oradan diğer güçlere horozlanmak, milli onuru başkalarının kanıyla sağlamaya çalışmak, namluyu mağdura yöneltmek savaşçı erkeklerin geleneğidir.

O erkekler ‘kurtarıcı’ olduklarını söyledikleri oranda tehdit oluştururlar.

Şimdi aynı sözde kurtarıcılar politik ve mali olarak işlerine gelmediği için bir ülkeyi katliam ve kaosa terk ediyor.

Taliban kendi inancını pekiştirmek, gözdağı vermek, hakimiyet kurmak için ilk önce kadınları yok etmek isteyecek.

Büyük bir insanlık suçu adım adım yaklaşıyor.

Ve bunun sorumlusu savaşı hazırlayan, onaylayan, yöneten, alkış tutan, destek veren, somut çıkarlarını el üstünde tutan erkek iktidarlardır.

Mahbouba’ya katılıyorum.

Tiksindik!