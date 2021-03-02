Yeraltından Notlar

02 Mart 2021 Salı

Türkiye’de son günlerde ekranlarımıza yansıyan haberlerden bazıları şöyle:

*Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan bir baba oğlunu Allah yolunda kurban etmek için 16 yaşındaki çocuğunun boğazını kesti. Oğlunu ormanlık alana götüren baba, çocuğunun ensesini keserek ağır yaraladı. Baba ifadesinde "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi. Baba nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

*Pandemi Türkiye’de yoksulluğu daha belirgin hale getirdi. İnsanlar zeytinyağını bardakla, bebek bezini taneyle satın alıyorlar. Faturalarını ödemeyen haneler elektriksiz ve gazsız yaşıyor. Yoksul aileler çöpten yemek toplamak zorunda. Bu ailelerin aylık gelir ortalaması 700-800 TL arasında. Pek çok aile temel gıdalara ulaşamıyor. Çocuklar eğitimlerine devam edemiyor. (İpek Özbey röportajı/Cumhuriyet)

*CHP Bilim Platformu’nun verilerine göre Türkiye’de 2002-2019 yılları arasında 5 bin 806 kişi geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. Vakalar son 20 yılda atış gösterdi. Kocaeli’de sadece 1 haftada 7 kişi intihar etti, Aydın’da ise bir günde 3 kişi canına kıydı. Ülke genelinde ekonomik sebepler yüzünden yaşanan intiharların, toplam intiharlar içindeki payı 2018’de yüzde 7.3 iken, 2019’da yüzde 9.4’e yükseldi.

İstanbul Zeytinburnu'nda oturan Elvan Demir, akşam saatlerinde ablasına uğrayarak, eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu, bu nedenle hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşındaki kızını emanet etti. Genç çift, çocuklarını bıraktıktan sonra yaşamlarına son verdi. İntiharın ekonomik sebepli olduğu öğrenildi. (Cumhuriyet)

*Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıktı. “Kamu görevlilerine hakaretten” yargılanan Mısra Öz’e 8 bin 840 lira para cezası verildi.

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz hakkında iki dava açıldı. Öz’e “Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet” dediği gerekçesiyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması 9 Şubat’ta görüldü. (Evrensel)

*Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı 2 bin 349 TL'ye ünlü bir markanın saç tokasını satın aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından tokanın görselini paylaşan Subaşı, notunda "Buna aşık oldum" dedi. (CNNTürk)

*Afyonkarahisar’da çiğ köfteci dükkanında iş yeri çalışanını çiğ köfte acılı olduğu gerekçesiyle darp eden G.Ş. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. G.Ş. olayın ardından sosyal medyada "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne…Abartılacak bir şey yok. Hak edene hakkını verdim sadece"” ifadelerini paylaştı. Sosyal medyada tepki toplayan G.Ş. dün yine gözaltına alındı. (NTV)

*Hayvan hakları savunucuları şarkıcı Bülent Ersoy’un yeni kürkü için 55 tilkinin öldürüldüğünü belirtti. Ersoy’un poz verdiği kürkün değerinin 450 bin TL olduğu ileri sürüldü.

Ersoy daha önce değeri 2.5 milyon lirayı bulan 22 kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamış ancak dernek yönetimi bu bağışı reddetmişti. (Hürriyet)

Adaletin, sosyal refahın, bilimin, şefkatin ve toplumsal eşitliğin olmadığı her ülke yeraltı karanlığının getirdiği kaosa mecbur kalır.

Ve kötülüğün çıplak yüzü karanlıkta seçilemez…

