İktidar, toplumla “zıtlaşmaya” devam ediyor...
Adeta, hizmet etmesi için seçilmiş olduğu topluma karşı bir “inatlaşma” içinde.
Hemen aklıma gelen “zıtlaşma” konularını, önem sıralarına bakmaksızın şöyle özetleyebilirim:
Birinci konu:
Toplum, son seçimlere göre, bu İktidarı istemiyor...
Ama İktidar, “Gitmem” diyor!
İkinci konu:
Toplum, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen rejimden memnun değil...
İktidar, bu rejimi, güçlendirerek devam ettirmek istiyor.
Üçüncü konu:
İktidar, mevcut Anayasa’ya bile uymuyor...
Toplum, İktidarın mevcut Anayasa’ya uymasını istiyor.
Dördüncü konu:
Toplum, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesini istemiyor...
İktidar, Türk, Kürt, Arap kimlikleri üzerine yeni bir Anayasa istiyor.
Beşinci konu:
Toplumun büyük kesimleri, ağır bir geçim sıkıntısı içinde, Milli Gelir’den yeterince pay istiyor...
İktidar, Milli Gelir Dağılımını düzeltmek yerine daha da bozacak iktisadi ve mali programlar uyguluyor.
Altıncı konu:
Toplum, adalet istiyor, tutuklu yargılamaların genelleştirilmesine karşı, özellikle de CHP’li belediyelere yönelik operasyonların hukuka uygunluklarına inanmıyor.
İktidar, adaleti daha da bozan, insanları hapsetme gerekçelerini daha da yaygınlaştıran uygulamalar içinde.
Yedinci konu:
Toplum, rejimin, İmralı’daki PKK lideri ile müzakere edilerek değiştirilmesinden yana değil.
İktidar, İmralı ile müzakere ederek yasa hazırlıyor.
Sekizinci konu:
Toplum, tarımın, doğanın, korunmasını istiyor...
İktidar tarımı ve doğayı yok eden maden ve enerji projelerini devreye sokmaya devam ediyor.
Dokuzuncu konu:
Toplum, “Rezerv Bölge” ilanı ile insanların tapularının ellerinden alınmasına karşı...
İktidar, bu uygulamayı yaygınlaştırarak devam ettiriyor.
Onuncu konu:
Toplum, CHP’nin, seçimlerle gelen yönetimine İktidar tarafından müdahale edilmesine ve CHP yönetiminin iktidar tarafından tayin edilmesine karşı...
İktidar, bu uygulamada ısrar ediyor.
On birinci konu:
Toplum, Türkiye’nin Emperyalizmin politikaları sonunda açığa çıkan “sığınmacılar” için bir “depo” olarak kullanılmasına ve onlara verilen özel imtiyazlara karşı.
İktidar, bu uygulamaya devam ediyor.
On ikinci konu:
Toplum, medya ve gazeteciler üzerindeki baskıdan rahatsız; ifade ve basın özgürlüğü istiyor.
İktidar, medya ve ifade özgürlüğü üzerindeki bütün baskıları artırarak sürdürüyor.
On üçüncü konu:
Toplum, başta TBMM olmak üzere, bütün “Devlet Kurumlarının” kendi yetkileriyle çalıştırılmalarını istiyor.
İktidar, neredeyse her kararı tek kişiye bağlamış.
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İktidar, sizce, bütün insanları toptan değiştirebilecek ve toplumu istemediği yerlere taşıyabilecek güçte midir?