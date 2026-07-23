İktidar, toplumla “zıtlaşmaya” devam ediyor...

Adeta, hizmet etmesi için seçilmiş olduğu topluma karşı bir “inatlaşma” içinde.

Hemen aklıma gelen “zıtlaşma” konularını, önem sıralarına bakmaksızın şöyle özetleyebilirim:

Birinci konu:

Toplum, son seçimlere göre, bu İktidarı istemiyor...

Ama İktidar, “Gitmem” diyor!

İkinci konu:

Toplum, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen rejimden memnun değil...

İktidar, bu rejimi, güçlendirerek devam ettirmek istiyor.

Üçüncü konu:

İktidar, mevcut Anayasa’ya bile uymuyor...

Toplum, İktidarın mevcut Anayasa’ya uymasını istiyor.

Dördüncü konu:

Toplum, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesini istemiyor...

İktidar, Türk, Kürt, Arap kimlikleri üzerine yeni bir Anayasa istiyor.

Beşinci konu:

Toplumun büyük kesimleri, ağır bir geçim sıkıntısı içinde, Milli Gelir’den yeterince pay istiyor...

İktidar, Milli Gelir Dağılımını düzeltmek yerine daha da bozacak iktisadi ve mali programlar uyguluyor.

Altıncı konu:

Toplum, adalet istiyor, tutuklu yargılamaların genelleştirilmesine karşı, özellikle de CHP’li belediyelere yönelik operasyonların hukuka uygunluklarına inanmıyor.

İktidar, adaleti daha da bozan, insanları hapsetme gerekçelerini daha da yaygınlaştıran uygulamalar içinde.

Yedinci konu:

Toplum, rejimin, İmralı’daki PKK lideri ile müzakere edilerek değiştirilmesinden yana değil.

İktidar, İmralı ile müzakere ederek yasa hazırlıyor.

Sekizinci konu:

Toplum, tarımın, doğanın, korunmasını istiyor...

İktidar tarımı ve doğayı yok eden maden ve enerji projelerini devreye sokmaya devam ediyor.

Dokuzuncu konu:

Toplum, “Rezerv Bölge” ilanı ile insanların tapularının ellerinden alınmasına karşı...

İktidar, bu uygulamayı yaygınlaştırarak devam ettiriyor.

Onuncu konu:

Toplum, CHP’nin, seçimlerle gelen yönetimine İktidar tarafından müdahale edilmesine ve CHP yönetiminin iktidar tarafından tayin edilmesine karşı...

İktidar, bu uygulamada ısrar ediyor.

On birinci konu:

Toplum, Türkiye’nin Emperyalizmin politikaları sonunda açığa çıkan “sığınmacılar” için bir “depo” olarak kullanılmasına ve onlara verilen özel imtiyazlara karşı.

İktidar, bu uygulamaya devam ediyor.

On ikinci konu:

Toplum, medya ve gazeteciler üzerindeki baskıdan rahatsız; ifade ve basın özgürlüğü istiyor.

İktidar, medya ve ifade özgürlüğü üzerindeki bütün baskıları artırarak sürdürüyor.

On üçüncü konu:

Toplum, başta TBMM olmak üzere, bütün “Devlet Kurumlarının” kendi yetkileriyle çalıştırılmalarını istiyor.

İktidar, neredeyse her kararı tek kişiye bağlamış.

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İktidar, sizce, bütün insanları toptan değiştirebilecek ve toplumu istemediği yerlere taşıyabilecek güçte midir?