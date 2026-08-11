Ailem ile birlikte olmak için yazılarıma ara verdiğim dönemde, bir yandan uzmanların sosyal medya yorumlarını okurken, bir yandan da halkla iç içe, insanlarla sohbet ederek son olayları nasıl gördüklerini anlamaya çalıştım.
Bu yazı yazıldığı sırada adı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması” olan yasa Meclis’teydi.
Bir süre ara verdikten sonra yazacağım ilk yazının başlığını ve konusunu düşünürken her karşılaştığım kişiye bu sürece ne adını verdiğini sordum.
Verilen yanıtları, toplumun tepkileri olarak bazı hukukçuların ve yazarların yorumlarıyla birlikte, belli bir mantık sıralaması olmadan, aşağıda özetliyorum.
Bundan sonraki yazılarımda bu başlıklardan seçmeler yapacağım.
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İkinci Sevr
İktidar, seçim öncesi verdiği sözlerle seçmeni aldattı.
Barış Yasası
Lozan ve 1924 Anayasası reddediliyor.
Demokrasi katledildi
İkinci “Yetmez ama ‘Evet’” felaketi.
Vekiller millete karşı
“Bebek katili”ne af
“Eşit vatandaşlık” yasası
Vekillerin okumadan imzaladıkları yasa
İsrail’in güvenliği için Kürt Devleti kurmak
Teröre boyun eğmek
2007-2013 Ergenekon, 12 Eylül 2010 ve 16 Nisan 2017’den sonra, İkinci Sevr’in üçüncü aşaması
“Şahsım Devleti”nin kişisel zaferi
Cehaletin Hukuk Devleti’ni tahribi
“Analar ağlamasın diye” fedakârlık
PKK’nın zaferi
Emperyalizm, yüz yıl sonra kazandı
Abdülhamit’in ikinci dönemi
Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’nin yıkılışı
Bitirilmiş terör örgütüne, yeniden hayat öpücüğü
Tek kişiye kaydı hayat koşuluyla iktidar güvencesi
Cumhuriyet’i Demokrasi ile taçlandırmak
“Demokrasiyle taçlandırıyoruz” diyerek Cumhuriyetin altını oymak
İran, Irak, Suriye ve Türkiye Kürtleri kendi federal devletlerini kuruyor
Osmanlı “Millet Sistemine” dönüş
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüz yıllık parantezi kapanıyor”
Yaşasın Türk, Kürt, Arap birliği
Toplum, dincilik, mezhepçilik, ırkçılık ile iç savaşa sürükleniyor
“Gazi Meclis”te ihanet tartışması
Seçmen, “Ben genel seçimlerde oyumu, bu yasanın tam tersini savunanlara vermiştim” diyor
Bu yasa her türlü Hukuk, özellikle de Ceza Hukuku ve Anayasa Hukuku ilkelerine aykırı
Bu yasa bir af yasasıdır, eşitlik ilkesine aykırıdır
Yasanın uygulanışı kurumlara ve kurullara bağlanmış görünüyor ama hepsi tek bir kişinin emrinde
Hem iktidar hem muhalefet Kürt oylarına oynuyor.
PKK bütün Kürtleri temsil etmiyor.
“İkinci Cumhuriyetçilerin” zaferi
Kılıçdaroğlu, sağcıları Meclis’e, bu yasa için soktu.
Seçimden önceki yasa ve Anayasa değişikliği
YENİ Parti bu yasaya “Evet” derse doğmadan ölür
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Önümüzdeki yazılarım için siz istediğiniz başlığı ve konuyu seçip bana bildirirseniz çok sevinirim.