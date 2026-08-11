Ailem ile birlikte olmak için yazılarıma ara verdiğim dönemde, bir yandan uzmanların sosyal medya yorumlarını okurken, bir yandan da halkla iç içe, insanlarla sohbet ederek son olayları nasıl gördüklerini anlamaya çalıştım.

Bu yazı yazıldığı sırada adı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması” olan yasa Meclis’teydi.

Bir süre ara verdikten sonra yazacağım ilk yazının başlığını ve konusunu düşünürken her karşılaştığım kişiye bu sürece ne adını verdiğini sordum.

Verilen yanıtları, toplumun tepkileri olarak bazı hukukçuların ve yazarların yorumlarıyla birlikte, belli bir mantık sıralaması olmadan, aşağıda özetliyorum.

Bundan sonraki yazılarımda bu başlıklardan seçmeler yapacağım.

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İkinci Sevr

İktidar, seçim öncesi verdiği sözlerle seçmeni aldattı.

Barış Yasası

Lozan ve 1924 Anayasası reddediliyor.

Demokrasi katledildi

İkinci “Yetmez ama ‘Evet’” felaketi.

Vekiller millete karşı

“Bebek katili”ne af

“Eşit vatandaşlık” yasası

Vekillerin okumadan imzaladıkları yasa

İsrail’in güvenliği için Kürt Devleti kurmak

Teröre boyun eğmek

2007-2013 Ergenekon, 12 Eylül 2010 ve 16 Nisan 2017’den sonra, İkinci Sevr’in üçüncü aşaması

“Şahsım Devleti”nin kişisel zaferi

Cehaletin Hukuk Devleti’ni tahribi

“Analar ağlamasın diye” fedakârlık

PKK’nın zaferi

Emperyalizm, yüz yıl sonra kazandı

Abdülhamit’in ikinci dönemi

Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’nin yıkılışı

Bitirilmiş terör örgütüne, yeniden hayat öpücüğü

Tek kişiye kaydı hayat koşuluyla iktidar güvencesi

Cumhuriyet’i Demokrasi ile taçlandırmak

“Demokrasiyle taçlandırıyoruz” diyerek Cumhuriyetin altını oymak

İran, Irak, Suriye ve Türkiye Kürtleri kendi federal devletlerini kuruyor

Osmanlı “Millet Sistemine” dönüş

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüz yıllık parantezi kapanıyor”

Yaşasın Türk, Kürt, Arap birliği

Toplum, dincilik, mezhepçilik, ırkçılık ile iç savaşa sürükleniyor

“Gazi Meclis”te ihanet tartışması

Seçmen, “Ben genel seçimlerde oyumu, bu yasanın tam tersini savunanlara vermiştim” diyor

Bu yasa her türlü Hukuk, özellikle de Ceza Hukuku ve Anayasa Hukuku ilkelerine aykırı

Bu yasa bir af yasasıdır, eşitlik ilkesine aykırıdır

Yasanın uygulanışı kurumlara ve kurullara bağlanmış görünüyor ama hepsi tek bir kişinin emrinde

Hem iktidar hem muhalefet Kürt oylarına oynuyor.

PKK bütün Kürtleri temsil etmiyor.

“İkinci Cumhuriyetçilerin” zaferi

Kılıçdaroğlu, sağcıları Meclis’e, bu yasa için soktu.

Seçimden önceki yasa ve Anayasa değişikliği

YENİ Parti bu yasaya “Evet” derse doğmadan ölür

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Önümüzdeki yazılarım için siz istediğiniz başlığı ve konuyu seçip bana bildirirseniz çok sevinirim.