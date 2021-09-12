Ağustos ayında medyaya baskı ve erkek şiddeti

12 Eylül 2021 Pazar

Sevgili okurlarım, bir ülkedeki bütün saldırı, yasaklama, soruşturma, ceza ve benzeri olaylardan, o ülkenin polisinden, savcısından, yargıcından önce, iktidarı sorumludur; hesabı da seçimlerde sorulur:

Çünkü yasaları yapanlar da onlardır, yasaları uygulayanları atayanlar, denetleyenler ve yönlendirenler de.

İktidar böyle yapınca, zaten buna teşne olan erkek egemen toplumda da şiddet ve baskı daha da çok yaygınlaşıyor.

Aşağıda hem medyaya yapılan baskılar hem de kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olayları hakkında iki rapor özeti okuyacaksınız.

Dilerim bunların hesabı sandıkta sorulur.

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Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP milletvekili Utku Çakırözer, Ağustos ayında medyaya yönelik baskı ve şiddet olaylarını şöyle raporlaştırmış:

Kırım Haber Ajansı’nın Türkiye temsilcisi Aydın Taş, Ankara’daki ofisinde ölü bulundu.

Bağımsız gazeteci Emre Erciş, silahlı saldırıya uğradı.

Halk TV sunucusu Can Coşkun, İstanbul Havalimanı’nda üç kişinin saldırısına uğradı.

BirGün gazetesi yazarı, sanatçı Güvenç Dağüstün, konseri sonrasında saldırıya uğradı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel sosyal medya üzerinden tehdit edildi.

NTV ve TRT haber ekipleri Marmaris’teki orman yangınlarını takip ederken saldırıya uğradı.

Halk TV’nin canlı yayını bir grup tarafından basıldı.

BirGün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin, İstanbul’da kadına şiddet vakasını görüntülediği sırada “özel hayatın gizliliğini ihlal” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ozan Acıdere, Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasına yönelik protestoları takip ederken gözaltına alındı.

Reuters muhabirlerinin bakanları izlemesine akreditasyon gerekçesiyle izin verilmedi.

Ankara’da kadın cinayetleri protestolarını takip eden JinNews muhabiri Sevim Sütçü ile Doğrusu Haber muhabiri Büşra Taşkıran’ın; Altındağ’da Suriyeli göçmenlere yönelik saldırıları takip eden Seda Taşkın ve Büşra Taşkıran’ın haber takibi polisler tarafından engellendi.

Marmaris’te, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un köylüler ile kamuya açık olarak yaptığı görüşmenin BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak tarafından kayıt altına alınması engellendi.

TRT’nin 22 yıllık montajcısı Deniz Salmanlı, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andığı tweet paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldı.

Adıyaman’da yayımlanan Gerger Fırat gazetesinin Haber Müdürü Özgür Boğatekin ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma ve Kanbal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeni Yaşam’dan İbrahim Karakaş, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken JinNews muhabiri Hikmet Tunç’a da haberi nedeniyle 8 ay 22 gün hapis cezası verildi.

BirGün gazetesi yayın koordinatörleri İbrahim Varlı ve Yaşar Aydın ile muhabir İsmail Arı ve TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Yazar Yavuz Ekinci hakkında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi.

Bianet editörü Evrim Kepenek de çocuk istismarına ilişkin bir haberi sonrasında ifadeye çağrıldı.

CHP milletvekili Murat Emir’in Sağlık Bakanlığı ihalelerine ilişkin soru önergesini haberleştiren Cumhuriyet’e, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 100 bin TL’lik dava açtı.

RTÜK, FOX TV, KRT, TELE 1, Habertürk, Halk TV, TV 35’e yangınlarla ilgili haber bültenleri ve tartışma programları nedeniyle 9 kez idari para cezası kesti.

Halk TV hakkında, gazeteci İsmail Saymaz’ın yorumları gerekçe gösterilerek bir inceleme daha başlatıldı.

JinNews’in internet adresine 32. kez ve üç siteye daha yeni erişim engeli getirildi.

Bianet’in, gazeteci yargılamalarına, 17-25 Aralık Operasyonlarına, Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığı iddialarına, şehir hastanelerine ve birçok toplumsal konuya ilişkin 141 haberine, erişim engeli getirildi.

Halkbank, Fettah Tamince, şehir hastaneleri ile ilgili bazı haberlerin yanı sıra İfade Özgürlüğü Derneği’nin erişim engellerini duyurduğu EngelliWeb sitesindeki içerikleri de erişime engellendi.

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Ağustos ayında basın özgürlüğü alanında yaşanan tek olumlu gelişme Anayasa Mahkemesi’nin, Hatay’da yayın yapan Onuncu Köy isimli yerel gazetenin köşe yazarı Halit Basık’ın yaptığı haberler nedeniyle “hakaret” suçundan hapis cezasına çarptırılmasının “ifade ve basın özgürlüğünün” ihlali olduğuna hükmeden kararı oldu.

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Kadın Bianet’in, kadınlara ve çocuklara yönelik erkek şiddeti Ağustos Raporu da şöyle:

Yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediğimiz haberlere göre erkekler, Ağustos’ta en az 34 kadını ve altı çocuğu öldürdü.

Ağustos’ta en az 61 kadına şiddet uygulayan erkekler, aralarında oğlanların da olduğu en az 13 çocuğu istismar etti.

En az 28 kadını taciz eden erkekler en az 20 kadını da seks işçiliğine zorladı. Erkekler, 11 kadına da tecavüz etti.

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Sevgili okurlarım, Türkiye’de hayat, medya mensupları, kadınlar ve çocuklar için gittikçe zorlaşıyor.

Dilerim gittikçe koyulaşan bu karabasandan sandıkta kurtuluruz.